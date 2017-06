Markdorf Mehr Gehalt für Musikpädagogen

Der Markdorfer Musikschul-Etat gerät weiter unter Druck: Der Zuschussbedarf beträgt rund 236 000 Euro

Markdorf – Die Musikschule Markdorf wird die Gehälter ihrer Lehrkräfte noch in diesem Jahr aufstocken. Das hat Martin Hug, der Schatzmeister des Musikschulvereins, bei der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend mitgeteilt. "Diese Gehaltssteigerungen sind unumgänglich", erklärte Hug. Gegenüber den nicht vereinsgeführten öffentlichen Musikschulen bestehe ohnehin schon ein deutliches Lohngefälle. "Wenn wir das nicht ausgleichen", so warnte der Schatzmeister, "laufen wir Gefahr, dass Lehrer abwandern."

Schon jetzt öffne sich die Schere zwischen Unterrichtsgebühren und den Lehrergehältern immer weiter, erklärte Schatzmeister Hug. Die Zuschüsse vom Land für die Lehrkräfte blieben indes dieselben. Um den gesamte Zuschussbedarf deutlicher herauszustellen, ist im Haushaltsplan 2017 dessen Gesamtvolumen herausgestellt. Danach beläuft sich der Zuschussbedarf auf rund 236 000 Euro. Denn den Einnahmen von rund 695 000 Euro stehen Ausgaben von etwa 931 000 Euro gegenüber. Wobei der Posten Personalkosten mit 842 000 Euro den mit Abstand größten Posten bildet.

"Die Gemeinden sind bereits informiert", erklärte Hug. Einerseits wünsche sich die Musikschule, dass die Unterrichtsgebühren künftig für alle Schüler nach einem einheitlichen Schlüssel berechnet werden. Bislang zahlen die Kommunen teilweise pro Kopf, teilweise an den Instrumentengruppen orientiert – "was unsere Gebührenordnung erheblich verkompliziert", erläuterte Hug den Mitgliedern. Noch wichtiger aber: Auf der anderen Seite möchte die Musikschule, dass die Gemeinden mehr Geld zuschießen. Andernfalls drohe bereits für 2017 ein Verlust von 30 000 Euro.

Sein Gespräch mit den Kämmerern im vergangenen Sommer habe noch zu keinem Ergebnis geführt, hatte Musikschulvereinsvorsitzender Reinhard Nedela bei seiner Begrüßung erklärt. Nedela bedauert die seinen Angaben zufolge geringe Unterstützung aus Immenstaad und Oberteuringen. Überdies hofft auf mehr Unterstützung aus Markdorf, Bermatingen und Deggenhausertal, jenen drei Gemeinden, mit denen man eine vertragliche Verbindung eingegangen sei. Klaus Schiele, Hauptamtsleiter im Markdorfer Rathaus, signalisierte seine Gesprächsbereitschaft. Alle Entscheidungen jedoch würden in Markdorf "im politischen Raum" getroffen – sprich von Gemeinderat und Bürgermeister. Schiele meldete Bedenken an: "Es wird schwierig, alle betroffenen Kommunen in ein Boot zu bekommen." Gleichwohl brauche man für 2018, dem Jahr des 30-jährigen Musikschulbestehens, einen ausgeglichenen Musikschul-Haushalt.

