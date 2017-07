Markdorf Medienmentoren: Schüler beraten Schüler

Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg hat zehn Gymnasiasten am Bildungszentrum Markdorf zu Medienmentoren ausgebildet. Diese geben nun Workshops für ihre jüngeren Mitschüler: Da geht es dann um Fragen des Datenschutzes, die Nutzung sozialer Netzwerke und des Smartphones.

Markdorf (büj) Sie dürfen sich jetzt Schülermedienmentoren, die zehn Neunt- und Zehntklässler des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum (BZM), die gestern erstmals eigene Workshops geleitet haben. Nach einer intensiven, 20 Stunden lang dauernden Ausbildung durch medienpädagogische Referenten des Stuttgarter Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ) sind sie nun bestens orientiert in Fragen des Datenschutzes, der Nutzung sozialer Netzwerke, des Gebrauchs von Smartphones. Und dass sie diese Kenntnisse an jüngere Schüler weitergeben können, haben sie durch den Workshop gestern bewiesen.

"Wer von euch hat ein eigenes Smartphone", war Schaula Cruz Herreras erste Frage im Themenblock "Sicher surfen mit dem Smartphone". Alle im Stuhlkreis heben den Finger. Das sei in einer sechsten Klasse inzwischen ganz normal, hatte Kathi Otto, die Multimediaberaterin am BZM-Gymnasium, vorher erklärt. Ebenso normal sei aber auch, dass die Schüler nicht wüssten, in welch großem Umfang sich die aufs Handy heruntergeladenen Apps mitunter Zugang auf die persönlichen Daten des Nutzers verschaffen. "Es kommt vor", erklärt Medien-Mediatorin Schaula Cruz Herreras den überraschten Sechstklässlern, "dass sich eine Taschenlampen-App Zugang zu persönlichen Daten verschafft – zum Beispiel auf die Anrufliste."

Die sei der Moment, "an dem ihr eure Handys herausholen könnt", ermunterte Filippa Piazolo, neben Amelia von Langsdorff die dritte Medien-Mediatorin im Workshop. Sonst bleiben Smartphones im BZM während des Unterrichts ausgeschaltet in der Tasche. Nach den einschlägigen Smartphone-Betriebssystemen geordnet, ging es ins Detail. Im besten Sinne des Wortes Mediator, das der Duden mit "erfahrene Berater" übersetzt, halfen die drei Zehntklässlerinnen ihren Mitschülern beim Eintauchen in die Einstellungen. Um zu überprüfen, welche App-Zugriffe tatsächlich nötig sind. Um abzuschalten, dass Werbeanbieter über das Surfverhalten informiert werden. Um auszuschließen, dass die Standortdaten des Nutzers verwertet werden.

Filippa Piazolo erklärte, sie habe den Eindruck, dass die Sechstklässler von ihren wenig älteren Mitschülern mehr annähmen als von ihren Lehrern. Ein Effekt, den sich das Landesmedienzentrum zunutze macht. "Unter Schülern läuft die Kommunikation meist lockerer und offener ab", heißt es auf der LMZ-Internet-Seite. Multimedia-Beraterin Kathi Otto begrüßt den LMZ-Ansatz. "Mit unserem Basiskurs Medienbildung schaffen wir zwar schon gewisse Grundlagen – durchaus mehr als an vielen anderen Schulen. Aber man kann da nie genug tun." Die Medienmentoren seien eine große Hilfe.

Medien-Mentoren

Anliegen der Schüler-Mentoren-Ausbildung vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in Stuttgart ist es, dass Jugendliche in die Lage versetzt werden, Wissen über die Medien und deren Nutzung an Jüngere weiterzugeben. Zunächst werden sie von erfahrenen Referenten im Umgang mit Geräten, dem Internet, aber auch mit sozialen Netzwerken geschult. Dann werden sie gezielt für die Vermittlung ihrer Medienkompetenzen ausgebildet. Berührt sind Themen wie Datenschutz, Urheberrecht, Gebrauch von Smartphones und die Wirkung von sozialen Netzwerken.

