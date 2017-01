Markdorf Martin Schulz gilt ihnen als Hoffnungsträger

So sehen SPD-Politiker aus Markdorf und Deggenhausertal ihren frisch gekürten Kanzlerkandidaten

Am Dienstagabend, da war die Nachricht noch frisch. Sigmar Gabriel, SPD-Vorsitzender, Wirtschaftsminister in der Berliner Koalition aus Christ- und Sozialdemokraten, hatte vor der SPD-Bundestagsfraktion, der Parteiführung und vor dem SPD-Präsidium auf seine Kanzler-Kanditatur verzichtet. Am gestrigen Donnerstag erntete Gabriel einigen Applaus für seinen Rücktritt, als der Noch-Wirtschaftsminister im Parlament seine Erklärung zur weiteren Wirtschaftsentwicklung abgab. "Eine gewisse Erlösung ist auch zu spüren – auf beiden Seiten", so Gabriel mit sanftem Spott über die eingetretenen Reaktionen.

Nicht unbedingt eine Erlösung, aber eine gewisse Erleichterung war am Dienstagabend bei Uwe Achilles zu verspüren. Der SPD-Stadtrat und Fraktions-Chef wusste zwar lediglich durch "Hörensagen" von Sigmar Gabriels Verzichtsabsicht, als er die während einer Sitzungspause des Markdorfer Gemeinderats gegenüber dem SÜDKURIER kommentierte. Gleichwohl war sich Uwe Achilles im Klaren: "Das wird der Partei neuen Auftrieb geben." Wie viel, dazu wollte sich Achilles jedoch noch nicht äußern: "Ich bin kein Wahrsager, das mag ich nicht in Prozentzahlen bemessen." Gleichfalls klar ist Achilles, dass Martin Schulz, nun auch Herausforderer von Bundeskanzlerin Angela Merkel, "gut Wahlkampf führen kann." Überdies hält der Markdorfer Kommunalpolitiker den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parlaments für geeignet, den Europa-Gedanken hoch zu halten – in Zeiten, "da das alte nationalstaatliche Denken wieder fröhliche Urstände feiert, nicht nur beim Treffen von Rechtspopulisten in Koblenz".

Jochen Jehle, SPD-Gemeinderat im Deggenhausertal und Kreisrat, sieht Europa-Politiker Schulz vor der dringlichen Aufgabe, "innenpolitisches Profil zu gewinnen". Allemal aber seien die Perspektiven mit Schulz für die SPD "besser als mit Gabriel", so Jehle, der sich von dem Mann aus Aachen auch mehr Kontinuität erwartet als von dem "irgendwie doch recht sprunghaft wirkenden Sigmar Gabriel". Jehle sieht die Erfolgsaussichten seiner Partei nicht allein von der Person des Kandidaten abhängig: "Da spielen auch immer die Personen in der Umgebung eine wichtige Rolle." Und noch wichtiger sei, "dass die SPD nun möglichst geschlossen auftritt, das wird der entscheidende Knackpunkt im Bundestagswahlkampf."