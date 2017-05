Markdorf Martin Korbély führt übers Parkett

Dance-Club Markdorf stellt seinen neuen Trainer vor. Geübt wird immer donnerstags in der Stadthalle

Markdorf – Die Mitglieder des Dance-Club Markdorf (DCM) haben sich nach einer ausgiebigen Phase mit intensiven Probetrainings für Martin Korbély als neuen Trainer entschieden. Dies teilt der Verein mit. Korbély wird in Zukunft neben seinen bisherigen Tätigkeiten in anderen Tanzvereinen seine umfangreiche Erfahrung auch dem DCM zugutekommen lassen. Martin Korbély ist unter anderem VDT-Tanzlehrer und besitzt Lizenzen als Tanzsporttrainer B und Wertungsrichter für Standard und Latein. Auch seine Gattin Tessy, die ebenfalls Tanzsporttrainerin B ist, wird ihn fallweise unterstützen. Die Zusammenarbeit sei langfristig angelegt, so dass wieder ein kontinuierlicher Aufbau der Tanzkenntnisse in den beiden Gruppen des Tanzsportclubs gesichert sei, heißt es. Trainiert wird jeden Donnerstag um 18.30 Uhr in der Stadthalle Markdorf, wobei der Trainer individuell auf das Leistungsniveau der Mitglieder eingehe. Zwischen den beiden Trainingsstunden stehen Halle und Musikanlage für freies Tanzen und individuelle Hilfestellung zur Verfügung – und natürlich kommt auch der Spaß im Training nicht zu kurz. Neue Tanzpaare sind jederzeit willkommen.

