Markdorf Markdorfer wissen sich gegen Hitze zu helfen

In der Hendl-Braterei und am Polarkreis, zumindest als Schulstoff im Geografie-Unterricht, haben die Markdorfer derzeit mit der Hitze zu tun. Dennoch geht es in Markdorf recht entspannt zu: eine Stadt ohne Hitzestress. Die Menschen wissen sich Abkühlung zu verschaffen.

Markdorf – Am Himmel stehen nur ein paar Quellwolken. Ansonsten strahlt die Sonne. Kein Wunder also, wenn alle den Schatten suchen. Denn es ist sehr heiß in diesen Tagen. So heiß sogar, dass die Schüler des BZM-Gymnasiums am Mittwochnachmittag hitzefrei bekamen. Und weil die Temperaturen am Donnerstag sogar noch höher steigen sollen, fällt der Nachmittagsunterricht aller Voraussicht nach erneut aus. Das kündigte Schulleiter Tilmann Siebert am Mittwoch an. "Wir hatten jetzt schon vereinzelte Fälle, dass Schüler ohnmächtig geworden sind." Anna, Julia und Julia liegen bereits – auf der Wiese vor der Schule. Geografie-Lehrer Benjamin Mehr ist mit seiner Klasse nach draußen gegangen, um das Thema Trockenräume durchzunehmen. In wenigen Wochen wird's – rein thematisch wieder kühler. Dann steht der Polarkreis auf dem Programm.

Beinahe so kalt wie dort ist es am Arbeitsplatz von Jörg Lilienkamp, sofern der Marktleiter des Edeka-Geschäfts im Gehrenbergzentrum selbst den Nachschub für seine Kühltheke holen geht. "Wir verkaufen derzeit richtig viel Speiseeis", erklärt er. Ähnlich stark nachgefragt sei Mineralwasser, aber das werde nicht im Tiefkühlraum gelagert.

"Drei Liter mindestens", antwortet Wladimir Devirek. So viel muss er täglich trinken, um es in seinem Wagen mit den am Grill rotierenden Hendl und Haxn auszuhalten. Devirek schätzt, dass hier 40 Grad herrschen. Doch fühlt es sich entschieden nach mehr an. Sehr, sehr heiß sei es auch unter der Kunststofffolie, die das offene Dach der Mittleren Kaplanei abdeckt. Das berichtet Zimmermannsmeister Johannes Beck, der dort mit seinen Mitarbeitern den Dachstuhl erneuert. "Hier gehts", findet Janosch Fehervari, einer der Zimmerleute, beim Beladen des Pritschenwagens auf dem Hof der Zimmerei. Ja, im Schatten geht es tatsächlich – etwa im Garten des Mehrgenerationenhauses, wo die Mütter ihre Kinder spielen lassen. "Schatten, Wasser, Sonnencreme", das sei jetzt wichtig, erklärt Manuela Buschle – und setzt ihrem eineinhalb Jahre alten Sohn Ben den Sonnenhut auf. Der Eindruck von Erzieherin Sandra Schmidt: "Die Kinder kommen mit der Hitze fast noch am besten zurecht."

Sonne, Sonne, Sonne

Wenn der Umkehrschluss gilt, dann bleibt es trocken. Besagt die Bauernregel doch: "Wenn es regnet an Gervasius, es 40 Tage regnen muss." Gervasius war am Montag, einem sonnig-warmen Tag. Die Landwirte mag das freuen. Bei Mittagstemperaturen um die 30 Grad und nur geringem Abkühlen in der Nacht wirkt sich das Wetter jedoch durchaus auf die Befindlichkeit aus. Menschen mit Kreislaufproblemen sollten alle körperlichen Anstrengungen vermeiden. Wohn- und Arbeitsräume gilt es am kühleren Morgen gut zu lüften. Dringend empfohlen wird leichte Kost, vor allem aber ausreichendes Trinken – Tees und Wasser.