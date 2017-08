Markdorf Markdorfer Turner freuen sich über Goldmedaille

Mit der Goldmedaille im Gepäck sind die vier Markdorfer Turner Sascha Garni, Nils Holtschmidt, Jonas und Bastian Schmidt von der Weltmeisterschaft, der "World Gym for Life Challenge 2017", aus Norwegen zurückgekehrt.

Gemeinsam mit den anderen Mitgliedern der Showgruppe "Blues Brothers" des TV Ludwigshafen haben sie ihren Titel in der Kategorie "Kleingruppe mit Gerät" mit bis zu 20 Personen verteidigt. Bereits in Kapstadt vor vier Jahren haben die Blues Brothers Gold gewonnen, damals bereits mit Jonas und Bastian Schmidt. Nils Holtschmidt und Sascha Garni turnen seit fast zwei Jahren bei der Showgruppe mit, für sie war es die erste Goldmedaille.

Am Wochenende gab es für die Turner und Tänzerinnen in Ludwigshafen einen offiziellen Empfang. Auf offenen Cabriolets des MSC Sernatingen Oldtimerfreunde und unter den Klängen des Musikvereins wurden die Goldmedaillengewinner willkommen geheißen. Bürgermeister Matthias Weckbach sprach in seinen Glückwunschworten von einer "außergewöhnlichen Leistung", Teamchef Alessandro Ribaudo zeigte sich von dem überwältigen Empfang der Bürger und Bürgerinnen sichtlich beeindruckt und bedankte sich in Namen der Showgruppe nicht nur für das Kommen zur Begrüßung, sondern auch für die Unterstützung und das Daumendrücken. Nicht nur in Ludwigshafen auch in Markdorf wurden fest die Daumen gedrückt.

Sascha Garni erinnert sich im Gespräch mit dem SÜDKURIER an den Moment, als die Gewinner bekannt gegeben worden. "Wir haben alle gezittert, uns dann mega gefreut und sind einfach nur ausgerastet", so der 20-Jährige, der in Ittendorf wohnt. Mit dem Auftritt waren alle sehr zufrieden, besser hätten sie es nicht machen können, ist Garni überzeugt. Auch Teamchef Alessandro Ribaudo freute sich über die Leistung, alle hätten ihr ganzes Potenzial abgerufen. Um den Titel zu verteidigen, hatte die Gruppe die Trainingseinheiten vor dem Wettkampf erhöht. Seit zwei Jahren wird gemeinsam an der Nummer gearbeitet und diese perfektioniert. Alle Wege, alle Abläufe, jede Bewegung, alles muss sitzen, alles muss hundertprozentig synchron sein. "Wir könnten die Nummer wahrscheinlich im Schlaf perfekt durchziehen", so der Turner, für den die Tage in Norwegen eine besondere Erfahrung waren. Beeindruckend fand er auch die Unterkunft im olympischen Dorf, in dem alle Teilnehmer gewohnt haben. Diese lag direkt am Meer. "Das war wie Urlaub, einfach ein Traum", berichtet der Student. Trotz dieser Idylle wurde das Ziel der Showgruppe nie aus den Augen verloren. "Wir sind nach Norwegen gefahren, um die Goldmedaille zu verteidigen." Vor dem entscheidenden Auftritt sei die Anspannung und Aufregung aber hoch gewesen.

Nach dem Gewinn der Goldmedaille stand einen Tag später ein Gastauftritt an, bevor in der großen Gala noch mal die Besten der Besten um den Weltmeistertitel kämpften. "Wir wussten, dass es schwer werden würde", so der Markdorfer Turner. Deshalb sei man zwar im ersten Moment enttäuscht gewesen, dass es nicht zum Titel gereicht hat, aber die Freude über die Goldmedaille überwog dann doch. Die Gala war ein abschließender Höhepunkt bei der "World Gym for Life Challenge 2017", den die Showgruppe noch mal voll genossen habe. Bevor es zurück in die Heimat ging, standen noch zwei Tage Sightseeing-Programm in Oslo auf dem Programm. Für Sascha Garni ging es nach seiner Rückkehr direkt in Krankenhaus. Er wurde am Arm operiert und muss nun einige Woche pausieren.

Das Programm

Die Showgruppe Blues Brothers des TV Ludwigshafen überzeugte bei der "World Gym for Life Challenge 2017" in Norwegen mit ihrer Nummer "Quantum Crescendo". Bei der Weltmeisterschaft gibt es verschiedene Kategorien, die Blues Brothers gewannen Gold in der Kategorie "Kleingruppe mit Gerät" mit bis zu 20 Personen. Insgesamt nahmen 88 Mannschaften mit 2076 Akteuren aus 23 Nationen teil. Alle Goldmedaillengewinner und zwei Silbermedaillengewinner kämpfen in der großen Gala um den Weltmeistertitel. Dieser ging an das Team "Olympiada Thrakomadonon" aus Griechenland. Der nächste große Wettkampf findet in zwei Jahren statt: Die Weltgymnastrada in Dornbirn. (shn)