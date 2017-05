Markdorf Markdorfer Tafel versorgt immer mehr Bedürftige

Der Tafelladen in Markdorf ist bedrückend erfolgreich. Den Anstieg an Bedürftigen, in dem von der Zukunftswerkstatt betriebenen Tafelladen, betrachtet Vorsitzender Günther Wieth als Misserfolgsgeschichte der Gesellschaft.

Begonnen habe man mit drei Familien, inzwischen seien es 210, so hat nun Günther Wieth berichtet. Diese Steigerung um das Siebzigfache bedrückt den Vorsitzenden der Zukunftswerkstatt jedoch eher, als dass sie ihn erfreuen würde. Obschon Wieth bei der Hauptversammlung des vor 21 Jahren gegründeten Vereins, der Träger der Markdorfer Tafel ist, stolz klang, als er die hochprofessionelle Arbeitsweise der 71 ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Tafel beschrieb. Zum Teil werde solche Professionalisierung indes auch von außen gefordert. So drängen die für Lebensmittelsicherheit und Arbeitsschutz zuständigen Behörden immer mehr aufs Einhalten bestimmter Vorschriften. Den ungebrochenen Anstieg an Bedürftigen, an Empfängern von gespendeten Lebensmitteln, in dem von der Zukunftswerkstatt betriebenen Tafelladen, wiederum betrachtet der Vorsitzende eher als Misserfolgsgeschichte – der Gesellschaft.

"Ihr habt es ja gut", zitierte Günther Wieth, was er regelmäßig bei den Treffen mit den Betreibern anderer Tafeln zu hören bekomme. Die nämlich könnten nur träumen von einer ähnlich großen Spendenfreude. Tatsächlich, sagte der Zukunftswerkstatt-Vorsitzende, sehe sich die Markdorfer Tafel gut versorgt. Die Einzelhändler, insbesondere die Familie Sulger, als Besitzer der hiesigen Edeka-Märkte, aber auch etliche Discounter und andere Geschäfte geben viel. Hinzu kommen die Lebensmittelspenden von Landwirten und etlichen Lebensmittel verarbeitenden Betrieben. Und schließlich steuern ebenfalls Privatleute ihr Scherflein bei, damit die 755 Bedürftigen, die die Tafel derzeit versorgt, auch fürderhin jeden Donnerstag Milchprodukte, Obst oder Gemüse im Markdorfer Stadtgraben abholen können.

Dies übrigens gegen einen geringen Betrag, den die Empfänger selber tragen müssen. "Dass wir es gut haben", fuhr Wieth fort, "kommt aber nicht von ungefähr." Es sei der Verdienst der Tafel-Mitarbeiter, von deren quasi unermüdlichem Einsatz. Ob sie Woche für Woche auf den Wochenmarkt gehen, ob sie Einzelhändler ansprechen, oder ob sie ständig neue Sponsoren für die Tafel-Arbeit akquirieren, sie engagieren sich. Sie haben darüber hinaus auch gute Einfälle. Und sie finden außerdem eine große Resonanz. Denn für die Tafel wird oftmals gespendet. Auch hier seien es wieder Geschäftsleute und Privatpersonen, die zum "Erfolg" der Tafelarbeit beitragen, erklärte der Vorsitzende. Die Stadt und die beiden großen Kirchen beziehungsweise Diakonie und Caritas erwähnte Wieth ebenfalls.

Weitaus weniger bekannt aber als ihr Tafel-Projekt sei die Schülerförderung der Zukunftswerkstatt. "Kinder sind unsere Zukunft", so lautet der erste Teil des Wiethschen Credos. Der Zweite heißt: "Deshalb müssen alle Kinder eine Zukunft haben." Ihn mache es nach wie vor betroffen, ja es beschäme ihn, wenn nicht alle Mädchen und Jungen gleichermaßen teilhätten an den Chancen, sich zu entwickeln. "Bildung muss für alle da sein", sagte Wieth. Deshalb kooperiere die Zukunftswerkstatt mit der örtlichen Grundschule, trage das Schulessen bei Bedürftigkeit, unterstütze bei der Schulausstattung – und lade zu Sprachkursen sowie Exkursionen in Museen ein. Besuche auf dem Bauernhof, gemeinsames Kochen mit den Landfrauen runden das Projekt-Programm ab. Die Ansprechpartner seien die Schulsozialarbeiterin wie auch das Mehrgenerationenhaus.

Bei seinem Ausblick aufs begonnene Jahr erklärte Günther Wieth, dass die Zukunftswerkstatt verstärkt nach neuen Mitarbeitern suchen müsse: "Unsere Gründungsgeneration zieht sich allmählich zurück." In die Jahre gekommen sei unterdessen eines der beiden Tafel-Fahrzeuge. Hier stehe der Kauf eines neuen Lieferwagens an. Ein Kostenfaktor von rund 30 000 Euro.

Die Zukunftswerkstatt