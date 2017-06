Markdorf Markdorfer Stundenlauf: In knapp zwei Wochen fällt der Startschuss

Die Organisatoren hoffen auf viele Läufer beim Markdorfer Stundenlauf am 8. Juli. Der gesamte Erlös aus Spenden und Tombola geht an ein Waisenhaus in Ghana.

Markdorf (hst) Nur noch gut zwei Wochen sind es, dann fällt am Samstag, 8. Juli, der Startschuss für den ersten Markdorfer Stundenlauf. Bis jetzt sind erst acht Anmeldungen beim Veranstalter, dem Turnverein Markdorf, eingegangen. In der Tat sorgt derzeit die Hitze für Trägheit, und in der Tat mag man bei solchen Temperaturen nicht so recht ans Laufen denken. "Keine Sorge", sagt Organisator Uwe Schäfer vom TVM, "für Abkühlung im Falle solcher Temperaturen wie momentan ist auf jeden Fall gesorgt." Ausreichend Schlauchbewässerung und Berieselung sorgen auf der gesamten Laufstrecke dafür, dass keiner der Läufer mit Überhitzung zu rechnen hat; und eine "Wasserbar" vor dem Rathaus tut das Übrige dazu. Auch keine Sorge trägt Schäfer, was die noch spärlichen Anmeldungen betreffen. "Es ist erfahrungsgemäß so, dass das Gros der Meldungen erst eingeht, je näher der Termin rückt", zieht er den Vergleich zum jährlich stattfindenden Gehrenberglauf.

Nur allzu lange sollte man sich nicht mehr Zeit lassen mit der Anmeldung. Denn nur noch bis zum 2. Juli kann man sich jeweils als Zweierteam für dieses Laufereignis auf der Homepage des TVM eintragen – ohne Startgebühr wohlgemerkt. Nachmeldungen sind dann nicht mehr möglich. Auf gar keinen Fall aber dürfe man die Latte oder die persönliche Hemmschwelle zu hoch ansetzen. "Der Lauf soll einfach Spaß machen und dabei Menschen zusammenbringen", betont Schäfer. Es geht also nicht darum, zu gewinnen, sondern sich gemeinsam zu bewegen, um damit gleichzeitig etwas zu bewegen. Das ist es, was Uwe Schäfer am Herzen liegt, der eigentliche Zweck dieses Laufes. Zwar lautet das Motto "Markdorf im Lauf der Zeit" und das Stadtjubiläum steht dafür Pate, die freiwilligen Spenden indessen sowie der gesamte Erlös der Tombola gehen an die Organisation "Nation Builders" mit Sitz in Markdorf zur Förderung eines Waisenhauses in Ghana.

Seit heute liegt der Flyer in vielen Markdorfer Geschäften aus und Plakate sind angeschlagen.

Das Anmeldeportal ist noch bis zum 2. Juli um 18 Uhr freigeschaltet. Informationen im Internet: www.tv-markdorf.de