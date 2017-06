Markdorf Markdorfer Stadtfest: Klassiker aus sechs Jahrzehnten

Einen gelungenen Programmpunkt am Stadtfest bot der Automobil- und Motorsportclub Markdorf mit der Klassik-Motorräder-Schau

Knatternd, röhrend und sehr anschaulich kamen sie daher. 23 Motorrad-Klassiker aus sechs Jahrzehnten. Initiiert vom Automobil- und Motorsportclub Markdorf boten die Maschinen einen Höhepunkt am Samstagnachmittag an der Rathausbühne. "Da waren viele Telefonate und E-Mails nötig, um die alle zusammen zu bekommen", erzählt Organisator Reinhold Malassa. Bis auf eins, stammen alle Feuerstühle aus dem Bodenseekreis. S



o blitzend wie der Chrom, so klingen auch die Namen: Horex, Nimbus, Tornax und Bermingham Small Arms- kurz: BSA. Hier weiß Zweirad-Spezialist Egon Wegmann was hinter dem Namen steckt: "BSA war ursprünglich ein Waffenhersteller, der ab 1903 anfing Krads zu bauen." Wegmann steht mit Helmut Widmann zusammen und beide fachsimpeln über allerlei Details. Widmann besitzt heute fünf Klassik-Motorräder, aber das war nicht immer so: "Als junger Kerl konnte ich mir diese Maschinen nicht leisten, hatte mir aber vorgenommen, dies irgendwann nachzuholen."



Sein ganzer Stolz ist die Horex-Regina 3, mit der er auch schon bis zum Largo die Maggiore gefahren ist. "Die Regina war ein Kult-Motorrad in den 50ern, da habe ich mir beim Händler die Nase an der Scheibe plattgedrückt." Einziger Wermutstropfen: Das älteste Motorrad von 1924 fiel kurzfristig wegen eines Platten aus.



Alle Bilder vom Stadtfest in Markdorf: