Markdorfer Spinning-Marathon findet zum achten Mal statt

Die Charity-Veranstaltung in der Leimbacher Mehrzweckhalle findet am Samstag, 11. März, von 10 Uhr bis 20 Uhr statt. Zehn Stunden lang können die Teilnehmer für den guten Zweck "spinnen". Die Anmeldung läuft, noch sind Plätze frei.

Fitness und Charity miteinander verbinden, das ist das Erfolgskonzept des Spinning-Marathons, der am Samstag, 11. März bereits zum achten Mal in der Mehrzweckhalle Leimbach stattfindet. Die Veranstaltung, die 2010 mit knapp 30 Teilnehmern und vier Stunden Radfahren begann, ist von Jahr zu Jahr gewachsen und hat sich fest etabliert. 2016 lag die Teilnehmerzahl bei 270 Sportlern und Sportlerinnen, ein neuer Rekord, genauso wie der Spendenerlös von über 13 000 Euro, der an die Kinderstiftung Bodensee, das Mehrgenerationenhaus Markdorf und eine Kinderhilfsaktion ging.

Auch in diesem Jahr soll wieder Geld für die drei Institutionen gesammelt werden. Das Organisatorenteam Monika Muehlberger, Gunter Göpfert und Andreas Lang stecken mitten in den Vorbereitungen. "In diesem Jahr ist es schwer Sponsoren zu finden, da mit dem Landschaftstreffen und der 1200-Jahr-Feier große Veranstaltungen in Markdorf stattfinden", so Andreas Lang. Doch der Spinning-Marathon hat sich in der Szene einen guten Ruf erarbeitet und so rechnet das Team wieder mit rund 250 Teilnehmern. "Wir werden wie im vergangenen Jahr wieder 80 Spinningräder aufstellen", sagt Gunter Göpfert. Damit sei die Kapazität der Halle erreicht.

Angemeldet haben sich bereits 23 Einzelstarter, die die kompletten zehn Stunden bestreiten möchten, sowie einige Teams. Die Bürgermeister Georg Riedmann (Markdorf), Martin Rupp (Bermatingen) und Frank Amann (Heiligenberg) haben ihr Kommen zugesagt und gehen mit einem Team an den Start. Auch der Extremsportler und Weltrekordhalter im Kanubikefahren Info-Kai Schoeffer aus Esslingen wird wieder aufs Rad steigen. Mitmachen kann laut Monika Muehlberger jeder: "Egal ob Anfänger oder Profi, jeder schafft zumindest eine Stunde. Und auch für Kurzentschlossene haben wir immer ein paar Räder frei."

Los geht es um 9.30 Uhr mit der offiziellen Begrüßung durch Georg Riedmann und dem Fanfarenzug Markdorf. Ab 10 Uhr heißt es dann "Ab in die Pedale, fertig, los!". Zehn Instruktoren werden jeweils eine Stunde gestalten. "Die Musik macht die Stimmung und die muss gut sein", so Göpfert, der aufgrund einer Verletzung als Instruktor ausfällt. In der Halle müsse eine besondere Atmosphäre herrschen, die die Sportler antreibe und motiviere. Dabei spiele die Musik die wichtigste Rolle. "Um eine gute CD für eine Einheit zusammenzustellen, habe ich oft zwei bis drei Stunden gebraucht", erzählt Gunter Göpfert.

Das Rahmenprogramm kann sich wieder sehen lassen. Das Mehrgenerationenhaus übernimmt die Kinderbetreuung, bei der Tombola gibt es hochwertige Preise zu gewinnen. Am Abend treten ab 21 Uhr die Tanzgruppe "Remixxx" und "Al Baharat" sowie die Fahnenschwinger auf. Zuvor gibt es ein gemeinsames Pastaessen. Auch dank vieler freiwilliger Helfer des Physio-Teams von Monika Muehlberger kann die Veranstaltung stattfinden. "Wir sind nun mal kein Verein von 100 Mitgliedern", sagt Göpfert. Vor allem über Unterstützung beim Auf- und Abbau würde man sich noch freuen.

Anmeldung

Für den Spinning-Marathon am Samstag, 11. März, 10 Uhr bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle Leimbach kann man sich im Internet anmelden. 90 Spinningräder werden aufgestellt, zehn Instruktoren werden zehn Stunden für Motivation und Stimmung sorgen. Anmelden können sich Teams und Einzelstarter, die die kompletten zehn Stunden durchradeln oder nur eine zeitlang fahren möchten. Die Teams teilen sich ein Rad. Die Startgebühr liegt zwischen 67 Euro (Einzelperson) und 350 Euro (10er Team). Jeder Teilnehmer erhält ein Handtuch und eine Trinkflasche.

Anmeldung im Internet: www. bodenseespinningteam-markdorf .de