Markdorf Markdorfer Sozialverband VdK feiert in der Stadthalle sein 70-jähriges Bestehen

Bürgermeister Georg Riedmann sichert bei der Veranstaltun seine Unterstützung zu. Der ehemalige Kriegsopfer-Verband steht heute allen offen und hat in Markdorf rund 250 Mitglieder.

Der VdK Ortsverband Markdorf hat sein 70-jähriges Gründungsjubiläum gefeiert. Die Vorsitzende Regine Franz hatte neben den Mitgliedern aus Markdorf auch Bürgermeister Georg Riedmann und Stadträte in die festlich geschmückte Stadthalle eingeladen. Ebenfalls eingestellt hatten sich dort Vertreter der beiden großen Kirchen, Ulrich Müllerschön, Leiter des Kreis-Sozialamts, und Uwe Würthenberger vom VdK-Bezirksverband Südbaden. Sie alle erfuhren, "dass es 70 Jahre nach der Gründungssitzung in der Krone", so Regine Franz, "bei uns weiterhin aufwärts geht – wir haben derzeit fast 250 Mitglieder – Tendenz steigend."

Aus Anlass der Feier wollte die Ortsverbandsvorsitzende vor allem das Positive in den Blick nehmen. Das, was in der Gehrenbergstadt bislang für die Benachteiligten erreicht worden ist. Dazu zählte Regine Franz die abgesenkten Bordsteine, die Rampen für Rollstuhlfahrer, aber auch für Kinderwagen schiebende Eltern. Nicht immer, so merkte die Vorsitzende an, entsprächen die Neigungswinkel den Bedürfnissen der Beeinträchtigten. Doch sei der gute Wille erkennbar. Vor allem aber "müssen alte Menschen nicht mehr in der Ecke stehen", begrüßte Franz die eingetretenen Fortschritte, "und Behinderte gehören mittlerweile ganz selbstverständlich zum Stadtbild." Genau so selbstverständlich wie sie in dem eigens zur Jubiläumsfeier eingeladenen Musikschul-Veeh-Harfen-Ensemble von Andrea Diersch mitmusizieren oder in der ebenfalls inkludierend aufspielenden Musikgruppe "Na und!" aus der Diakonie Pfingstweid. Die neben der Rollstuhltanzgruppe aus Ravensburg beziehungsweise Weingarten auf der Bühne stand.

Bürgermeister Georg Riedmann gratulierte zum runden Geburtstag. Er blickte auf die Gründungsphase nach dem Krieg zurück, erinnerte an das Leid der Kriegbeschädigten und deren Familien nach 1945. Und er erinnerte daran, welche wichtige Rolle der "Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands", wie der VdK sich damals noch nannte, für seine Mitglieder fürs Bewältigen des Alltags gespielt habe. Dies in Zeiten, da die staatlichen Institutionen sich erst noch im Aufbau befunden haben. Ausdrücklich bedankte sich der Bürgermeister für die vielen konstruktiven Vorschläge seitens des Ortsverbands. Er sicherte auch weiterhin ein offenes Ohr zu, seinerseits und seitens der Verwaltung. Sich auf jüngste Unstimmigkeiten in der Frage einer städtischen Senioren-Beauftragten beziehend, räumte Riedmann ein, "dass wir vielleicht noch nicht genug getan haben, um in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, welche Aufgaben Angelika Websky im Rathaus erfüllt."

Unter anderem helfe sie beim Ausfüllen von Anträgen. Worauf Kreissozialamtsleiter Ulrich Müllerschön später noch eingehen sollte. Es möge verwundern, aber ihn freue die "Erfolgsstatistik ihres Verbands". Eine Erfolgsstatistik, in die laut VdK-Bezirksvorsitzendem Uwe Würthenberger die erfolgreichen Einsprüche gegen zunächst abschlägige Bescheide einen großen Stellenwert besitzen.

Der Ortsverband

Der VdK-Ortsverband Markdorf wurde am 27. Dezember 1947 im Gasthaus "Krone" gegründet. Auch mit Unterstützung aus dem Rathaus erreichte der Ortsverband, dass zahlreichen Kriegsopfern ihre Ansprüche auf Versorgung gewährt wurde. Im Laufe der Jahre hat sich das Profil des VdK gewandelt. Er sieht sich als ein Verband, der für mehr Gerechtigkeit, für Gleichstellung und gegen drohenden Sozialabbau kämpft. Inzwischen steht er jedem offen und hat 1,8 Millionen Mitglieder. (büj)