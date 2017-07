Markdorf Markdorfer Showturner wollen Gold gewinnen

Nach Auszeichnung durch Deutschen Turnerbund will Team auch in Oslo punkten.

Vier junge Sportler aus der Gehrenbergstadt trainieren derzeit hart, um ihre Goldmedaille im Showturnen zu verteidigen. Vor vier Jahren gelang es den Brüdern Jonas und Bastian Schmid, in Südafrika mit ihrer „Blues Brothers“-Showturngruppe aus Ludwigshafen für Deutschland die Goldmedaille im Showturnen zu gewinnen. Zwischenzeitlich gehören mit Nils Holtschmidt und Sascha Garni zwei weitere Markdorfer zu der insgesamt 20-köpfigen Showtruppe aus Ludwigshafen. Seit vielen Jahren ist die Truppe erfolgreich unterwegs und hat bei nationalen und internationalen Wettkämpfen etliche Titel errungen. Nun hofft die Gruppe, ihre Goldmedaille in Oslo verteidigen zu können. Der Schirmherr dieser Veranstaltung ist König Harald von Norwegen, der sich diese Akrobatikkünste nicht entgehen lassen wird.Den Sportlern wird dabei einiges abverlangt. So gilt es, Elemente aus Tanz, Akrobatik und Kunstturnen in einer Choreografie zu einer perfekten Einheit zu schmieden. Jonas und Bastian Schmid sowie Nils Holtschmidt und Sascha Garni haben ihre Turngrundlagen beim Turnverein Markdorf erlernt. Holtschmidt und Garni treten noch heute für den TV Markdorf in der Oberliga an. Für die Meisterschaft in Oslo arbeitet das Showteam hart, nahezu täglich wird stundenlang trainiert. Beim Deutschen Turnfest in Berlin ist die Truppe nach einer fehlerfreien Topleistung mit der höchsten Bewertungskategorie als DTB-Showgruppe ausgezeichnet worden – zum zweiten Mal nach 2013.„Wir sind stolz darauf, mit unserem Team für Deutschland an den Meisterschaften teilzunehmen und werden alles daran setzen, so gut als möglich abzuschneiden“, verspricht Bastian Schmid.Reich werden die Meisterschaftsteilnehmer übrigens nicht, es warten nach der Rückkehr auch keine Fernsehauftritte oder Sponsoren-Verträge für die Kunst-Turner. „Wir können mit Fug und Recht sagen, dass wir das nicht des Geldes wegen, sondern aus Leidenschaft für unseren Sport machen. Würden wir dabei allerdings mehr Geld verdienen, würden wir uns dagegen auch nicht wehren“, erklärt Bastian Schmid mit einem Augenzwinkern.