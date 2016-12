Markdorf Markdorfer Schlosshof-Vandalen sind noch nicht gefasst

Die Fahndung nach den drei Jugendlichen läuft noch. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei fahndet noch nach den drei jungen Männern, die am späten Abend des vergangenen Donnerstag, 22. Dezember, auf dem Hof des Bischofschlosses Dekorationen und Stände des Märchenwaldes umgetreten und beschädigt hatten. Dies bestätigt auf Anfrage des SÜDKURIER Fritz Bezikofer, Sprecher der Polizeidirektion Konstanz. Man ermittle in alle Richtungen, so Bezikofer. Die Täter müssten nicht zwangsläufig aus Markdorf kommen, sondern könnten auch aus dem gesamten Kreisgebiet sein. Aus diesem Grunde würden nun die Jugendsachbearbeiter der Polizeidienststellen in Markdorf, Überlingen und Friedrichshafen zusammenarbeiten. "Die kennen ihre Pappenheimer", sagt Bezikofer, "deshalb haben wir sie auch in die Suche eingebunden."

Weitere Informationen Vandalismus im Markdorfer Märchenwald

Die Polizei sucht nach drei mutmaßlich Jugendlichen, die am Abend des 22. Dezember gegen 21.30 Uhr ihr Unwesen auf dem Schlosshof trieben. Um diese Zeit war das Trio von einer Außenkamera des Hotel Bischofschloss erfasst worden. Auf dem Videomitschnitt ist zu sehen, wie der Haupttäter des Trios einen Stand umtritt und gegen andere Dekogegenstände stößt. Den Schaden hatte die Polizei auf rund 200 Euro beziffert. Hotelier Bernd Reutemann hatte bereits am nächsten Tag Anzeige erstattet. Die Polizei ist im Besitz des Videomitschnitts. Doch obwohl die Jugendlichen darauf recht gut zu sehen sind, fehlen noch die konkreten Anhaltspunkte.

Man baue auch auf die Mithilfe der Bevölkerung, so Bezikofer. Vielleicht gebe es ja Zeugen, die am Donnerstagabend Verdächtiges auf dem Schlosshof bemerkt hätten. Zumindest der Haupttäter soll laut Bezikofer eine auffallende Person sein: Circa 1,65 bis 1,70 Meter groß, korpulent und einen "watschelnden" Gang haben. Er trug weiße Turnschuhe, dunkle Hose und Jacke und darunter einen hellen Kapuzenpulli. "Wir ermitteln von Friedrichshafen bis Überlingen", sagt Bezikofer. Die Reviere würden sich untereinander austauschen.



Wer am Abend des Donnerstag, 22. Dezember, gegen 21.30 Uhr Verdächtiges auf dem Schlosshof bemerkt haben sollte oder Zeuge der Sachbeschädigung war, wird gebeten, sich an die Polizei Markdorf zu wenden, Tel. 0 75 44/9 62 00.