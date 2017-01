vor 22 Stunden Jörg Büsche Markdorf Markdorfer Rettungskräfte stoßen mit Kaffee aufs neue Jahr an

Auch in der Rettungswache des Roten Kreuzes in Markdorf wurde in das neue Jahr gefeiert: Die Rettungskräfte stießen mit Kaffee auf 2017 an. In der Regel werden sie in dieser Nacht zu normalen Notfällen gerufen, wie sie auch unter dem Jahr vorkommen. Verletzungen durch den fahrlässigen Umgang mit Böllern kommen vor, aber nicht in nennenswertem Umfang.

