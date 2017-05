Georg Riedmann fordert in einem Schreiben an das Unternehmen ein Abstellen der "gravierenden Servicemängel". Dazu zählen für ihn der fehlende Geldautomat und die ersatzlos gestrichenen Briefkasten und Briefmarkenautomat. Eine Postbank-Sprecherin macht auf Nachfrage des SÜDKURIER jedoch keine Hoffnung auf einen Geldautomat in der Postagentur im Megamix.

Bürgermeister Georg Riedmann will die Kürzung der Servicequalität, die die Post AG und die Postbank AG mit der Aufgabe ihrer Filiale in der Markdorfer Hauptstraße vorgenommen haben, nicht hinnehmen. In einer E-Mail an den Regionalen Politikbeauftragten der Post, Hubert Knecht, findet Riedmann sehr klare Worte. Er bitte, die "gravierenden Servicemängel nochmals zu bewerten und zu überdenken". Als Servicemängel nennt er den fehlenden Geldautomaten und den ersatzlos abgebauten Briefkasten samt Briefmarkenautomat sowie die ungünstige Lage außerhalb der Innenstadt.

Wie er ihm im Vorfeld persönlich bereits vorhergesagt habe, würden "nun tatsächlich viele, insbesondere ältere Menschen, eine fußläufig in der Innenstadt erreichbare Postfiliale" vermissen, schreibt Riedmann an den Post-Beauftragten. Er halte aber eine Filiale der Größe Markdorfs weiterhin für angemessen und dringend notwendig. Von allen Kunden der Postbank werde zu Recht stark kritisiert, dass nun in Markdorf kein Geldautomat der Postbank mehr zur Verfügung stehe. Umso ärgerlicher sei dies, da die Beschwerden der Kundschaft direkt an die Mitarbeiterinnen der Postagentur herangetragen würden. Die seien aber für den Missstand in keiner Weise verantwortlich, so Riedmann.

Die Verantwortlichen des Kaufhauses Megamix, in dessen Räumen die Postagentur ist, hatten von vornherein darauf verwiesen, dass sie dort keinen Platz für einen Geldautomaten haben würden. Die Postbank stellt es ihren Partneragenturen frei, ein solches Angebot mitaufzunehmen. Hinsichtlich Briefkasten und Briefmarkenautomat fordere er die Post "dringend" auf, "umgehend aktiv" zu werden, so Riedmann. Die Stadt fordere einen Briefkasten und einen Briefmarkenautomaten in der Nähe des bisherigen Standortes. Der Weg für solcherlei kleinere Besorgungen aus der Innenstadt heraus sei "in der Tat unzumutbar". Die Stadt stehe der Post bei allen Fragen zur "Verbesserung ihrer Präsenz" in Markdorf gerne unterstützend zur Verfügung, schließt Riedmann.

Den Eingang der E-Mail bestätigt Post-Sprecher Hugo Gimber von der regionalen Pressestelle des Unternehmens in Stuttgart auf Anfrage. Er könne aber aktuell keine Stellungnahme dazu abgeben. Eine Antwort auf das Schreiben des Bürgermeisters werde er zu Beginn der nächsten Woche vorliegen haben. Dann könne er eine Haltung des Unternehmens kommunizieren.

Konkreter äußert sich Iris Laduch-Reichelt von der Postbank-Pressestelle in Bonn am Donnerstag auf Nachfrage des SÜDKURIER. Sie habe Riedmanns Anfragen an die Technikabteilung weitergegeben und rechne mit einer Antwort noch am heutigen Freitag. Hinsichtlich eines Geldautomaten sei sie aber "nicht optimistisch". Dafür sei Markdorf als Stadt schlicht zu klein und die Kundenfrequenz zu gering. Ein Geldautomat sei nicht nur ein "Kasten", sondern eine pflegeintensive Maschine, die regelmäßig befüllt und gewartet werden müsse. Um diese Kosten rechtfertigen zu können, müsse eine bestimmte Nutzungsfrequenz vorliegen. Die sei aber in Markdorf nicht gegeben.

Die Postbank, so die Sprecherin, sei anders als etwa Sparkassen, die von der öffentlichen Hand unterstützt würden, zudem ein privatwirtschaftliches Unternehmen. "Wir müssen wirtschaftlich handeln und wir haben auch eine Verantwortung unseren Aktionären gegenüber", so Laduch-Reichelt. Es sei den Postbank-Kunden zumutbar, eine Filiale der "Cash-Group" (Zusammenschluss der Commerzbank, Deutschen Bank, Hypo-Vereinsbank und Postbank) in der Nachbarschaft aufzusuchen oder Geld in einem Supermarkt oder an einer Tankstelle abzuheben. Die Sprecherin verwies auf Rewe und Aldi oder die Shell-Tankstellen, mit denen die Postbank kooperiere.

Das Thema Geldautomat

Nach dem Aus für die Postfiliale und mit der Eröffnung der Agentur im Megamix bekamen die Kunden der Postbank Flyer zugeschickt. In denen heißt es unter anderem "In der Partner-Filiale der Deutschen Post ganz in Ihrer Nähe finden Sie alle Postdienstleistungen (...) sowie einen Postbank Geldautomaten und ein Service Terminal". Ein Service-Terminal für Kontoauszüge gibt es im Megamix, einen Geldautomaten aber nicht. Auf suedkurier.de kommentierte User "schmidte02" unsere Berichterstattung "Markdorf ärgert sich über die Post-Situation" mit den Worten: "Die jetzige Situation – kein Geldautomat – ist ein klarer Bruch dieses Versprechens." Unser Online-Leser verweist auch auf Plakate über die Umzugsankündigung im Vorraum der damaligen Filiale, auf denen es hieß: "Außerdem finden Sie dort (in der Agentur, Anm.d.Red.) alle wichtigen SB-Geräte wie Kontoauszugsdrucker und Geldautomat der Postbank." (gup)