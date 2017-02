Markdorf Markdorfer Narren lassen Kreativität freien Lauf

Wenn der Narr freien Lauf hat und im ganzen Städtle fröhliches Narrentreiben herrscht, dann ist Fasnetmentig und das bedeutet "Markdorf total verruckt".

Da sorgt die Lumpenkapelle vor dem Rathaus für musikalische Unterhaltung, in der Marktstraße singt der Kirchenchor und auf der Treppe vor der Kirche tanzen Enten. Die Markdorfer sind kreativ. Die "Bar to go" ist die Alternative für die wenigen Wirtschaften in der Stadt, beim Waschsalon kann man seine alten oder neuen Klamotten abgeben und waschen lassen und zwei Näherinnen sind auf "d'r Stör". Die Alte Garde hat ein "Best-Of" ihrer Kostüme der vergangenen Jahre ausgewählt und so sind die Damen als Charlie Chaplin, Kartenspiel, Clown, Hexe und Ali Baba unterwegs. Die Möggenweiler kommen mit ihrem Wagen vorgefahren und die Schlossgeister suchen ein neues Zuhause. Genauso wie der "Schwatz-Ahorn", der vom Bischofsschloss woanders hin verpflanzt werden soll, am liebsten in den Pfarrgarten. Im und vor dem Pfarrhaus wird ausgelassen gefeiert, Pfarrer Ulrich Hund und Vikar Johannes Treffert sind beliebte Gastgeber, die Gulaschsuppe ein Muss. Auch ein Muss ist der Besuch in der SÜDKURIER-Redaktion, die von 11 bis 14 Uhr in ihre Räume eingeladen hatten. Dieses Angebot wurde von den Narren sehr gut angenommen und alle sind sich einig: Hier entsteht eine neue Tradition.

So geht es weiter

Am Dienstag bietet die Historische Narrenzunft ab 11 Uhr Elefantenkutteln im Zunfthaus Obertor an. Um 14 Uhr wird der Narrenbaum gefällt. Nach einem kleinen „Umzug aus der Stadt“ herrscht nochmals närrisches Treiben in den Straßen und Lokalen. Um 19 Uhr beginnt in der Stadthalle das „Dreckkübelgschwätz“, um 24 Uhr wird die Fasnet am Latscheplatz verabschiedet.