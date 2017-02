Markdorfer Nachwuchs wird auf Fasnet vorbereitet

Vertreter der Historische Narrenzunft haben den Vorschulkindern des Kindergartens St. Elisabeth ein selbstgestaltetes Malbuch überreicht

Markdorf (shn) Wie sieht ein Hänseler aus, warum tanzt der Narrenbüttel zur Musik den Umzug entlang und was vermisst eigentlich der Vermessungstrupp? Um dem Nachwuchs die Figuren und Gruppen der Historischen Narrenzunft näher zu bringen, ist Narrenrätin Nicola Benz seit vielen Jahren in den Schulen und Kindergärten in Markdorf unterwegs. "Wir wollen den Kleinen auch die Angst nehmen und zeigen, dass unter jeder Maske ein Mensch steckt", so Nicola Benz. Unterstützung bekommt Benz im Kindergarten St. Elisabeth vom Nachwuchs. "Der Hänseler ist meine Lieblingsfigur", sagt der sechsjährige Jannis im Hänseler-Häs. Sein kleiner Bruder Eric überzeugt als Kleinstvermesser und Rebekka präsentiert den Kaujohle.

Doch irgendwas habe bei der Maskenvorstellung immer gefehlt, berichtet Benz. Da Kinder gerne malen, kam die Idee eines Narren-Malbuches auf. Gemeinsam mit den Kaujohlen Jutta Frick, Sabrina Gürtler und Melanie Ganz ist ein sehens- und liebenswertes Buch entstanden, in dem die einzelnen Figuren abgebildet sind und nachgemalt werden können. "Wir sind sehr stolz darauf", sagt Frick, die im Kindergarten als Erzieherin arbeitet. Rund ein Jahr Arbeit steckt hinter dem Projekt. Die Zeichnungen hat Julia Moll-Rakus, eine Grafikerin in Lörrach gestaltet, rund 1000 Exemplare wurden im Druckhaus Zanker gedruckt.

Die "Schubidus", die St. Elisabeth-Vorschulkinder, sind nun die ersten, die eine Ausgabe geschenkt bekommen. "Ich finde das eine schöne Sache und bin davon überzeugt, dass es allen Kindern gefällt, oder?", fragt Kindergartenleiterin Ina Berger in die Runde. "Ja", schallt es aus den Mündern der Kinder zurück. Selma zeigt stolz ihr Malbuch. "Hänseler und Kaujohle kenne ich schon vom Umzug", sagt die Fünfjährige. Alle Vorschulkinder, Erstklässer, Fünftklässler und Förderschüler werden ein Exemplar erhalten. "Viele Familien ziehen nach Markdorf und kennen die Fasnet nicht", erklärt Nicola Benz, der es wichtig ist, dass Brauchtum erlebbar ist. Für Erzieher und Lehrer gibt es einen Ordner mit Informationen, Anregungen, Spiele und Rätsel.