Markdorf Markdorfer Musiknacht: Lieder, soweit das Ohr hört

Die Stimmungsbilder der zehnten Markdorfer Musiknacht sind ausgelassen und heiter. Unterschiedliche Musikstile boten wieder für jeden Geschmack etwas.

Elf Bands und ein Überraschungsgast haben bei der zehnten Markdorfer Musiknacht für gute Stimmung gesorgt. In manchen Lokalen war zeitweise nicht mehr an Einlass zu denken. So wurde draußen auf der Straße geschwatzt, bis wieder ein Stehplatz vor der Bühne frei war. Bis spät in die Nacht herrschte heiteres Treiben in den Kneipen, Lokalen und Restaurants in der Innenstadt.