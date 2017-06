Markdorf Markdorfer Kreuzgassen-Baustelle bereitet erhebliche Probleme

An der Kreuzgassen-Baustelle beläuft sich die Verzögerung der Sanierungsarbeiten nun auf rund drei Wochen. Darüber informierte Dietmar Gutermann vom Stadtbauamt im Technischen Ausschuss.

Die Baufirma werde nun aber einen zweiten Bautrupp entsenden, der dann parallel zum jetzigen arbeiten wird, und zudem in der Sommerpause durcharbeiten, so dass die Bauarbeiten dennoch wie geplant termingerecht im Oktober fertiggestellt werden sollen.

An der Baustelle, so Gutermann, seien umfangreiche und unerwartete Probleme aufgetreten. Dazu gehören etwa Kanal-Schachtbauten, die anders als in den Plänen vermerkt, zu einem riesigen Betonklotz zusammengebaut waren und die mit schwerem Gerät getrennt und zurückgebaut werden mussten. Außerdem waren zahlreiche Telefonleitungen deutlich näher an der Oberfläche verlegt als in den Plänen der Stadt eingezeichnet. Sie mussten teils aufwändig neu verlegt werden. Brüchige KV-20-Stromleitungen riefen die Firma Kabel BW auf den Plan, die Telekom musste sich um die Telefonleitungen kümmern. "Wenn man mal dran ist, sollte man es auch gescheit machen", beschrieb Gutermann nun das Vorgehen. Noch habe man einen gewissen Zeit- und Kostenpuffer, so Bürgermeister Georg Riedmann, auch weil das Angebot der Baufirma niedriger war als die Mitteleinplanung der Stadt.