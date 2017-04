Markdorf Markdorfer Kinder feiern am Weißen Sonntag ihre Erstkommunion

In der Markdorfer St. Nikolaus-Kirche fanden zwei Gottesdienste statt.

Kerzen auf den Stufen zum Chorraum, Kinder um den Altar, außerdem Ministranten und die Geistlichen der Seelsorgeeinheit – dieses Bild hat sich am Sonntagvormittag den Besuchern der Markdorfer St.-Nikolaus-Kirche gezeigt. Denn wie stets am Weißen Sonntag wurde dort die Eucharistiefeier zur Heiligen Erstkommunion gefeiert.

Und auch in diesem Jahr hat es zwei Gottesdienste gegeben. Und beide Male beteiligten sich die Kommunionkinder. Zum Abschluss kletterten sie auf die Stufen zum Lesepult, bedankten sich beim Herrn, dass er, der Weinstock, sie nun als seine Reben angenommen habe. Außerdem bedankten sich die Kinder bei allen, die sie in den Wochen und Monaten vor der Kommunion begleitet und vorbereitet haben. "Es war wirklich sehr, sehr feierlich", erklärte Nicola Vogel, eine der Mütter aus dem ersten Gottesdienst. Sie freute, daß auch ihre Tochter Jule mit einbezogen worden war in den Ablauf der Eucharistiefeier: "So fühlt man sich doch gleich von Anfang an eingebunden."