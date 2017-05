Markdorf Markdorfer Jugendliche feiern Konfirmation

24 Jungen und Mädchen haben am Wochenende "Ja" zum christlichen Glauben gesagt und wurden als vollwertige Gemeindemitglieder in die evangelische Kirche aufgenommen.

Am vergangenen Wochenende wurde in Markdorf Konfirmation gefeiert. Zwölf Jugendliche bekannte sich zu ihrem Glauben. "Ich schenke euch ein neues Herz und lege meinen neuen Geist in euch!" lauteten die Verse des Propheten Hesekiel, die Pfarrerin Kristina Wagner und Pfarrer Tibor Nagy in diesem Jahr als Motto ausgewählt hatten. Mit frischem Geist und neuer Herzlichkeit gilt es für die nun Konfirmierten, sich in die Gemeinde einzubringen. Sie sagen "Ja" zum Glaube, bekräftigen mithin, was ihre Eltern durch die Taufe vorweggenommen haben. Nicht zuletzt gehört es zum Kern der Konfirmation, dass die jungen Menschen fortan als vollwertige Gemeindemitglieder betrachtet werden – samt allen Rechten und Pflichten. Dazu gehört etwa die Teilnahme am Abendmahl, aber auch die Teilnahme an allen kirchlichen Wahlen. Im Vordergrund steht freilich die Freude über die Konfirmation: das gemeinsame Fest mit Verwandten und Freunden.