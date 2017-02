Markdorf Markdorfer Jugend drängt zu den Judokas

Der Markdorfer Judo Sportverein freut sich über viele Eintritte, vor allem im Kinderbereich. Probleme bereitet dem Verein allerdings der akute Trainermangel.

Jung ist das Jahr. Doch für die Markdorfer Judokas ist eines der schönen Erfolge. Und das gleich in zweifacher Hinsicht: denn zum einen schnitt ihr Nachwuchs bei den Wettkämpfen in den ersten Monaten von 2017 gut ab. Fanden die in Markdorf ausgetragenen Kreismeisterschaften 2016 verhältnismäßig geringes Interesse, so sah es in diesem Frühjahr jedoch ganz anders aus. Sowohl was die Beteiligung anbelangt wie auch das Abschneiden der Judokas.

Der zweite Pluspunkt in diesem Jahr: Man blickt im Judoverein auf ein sattes Einnahmepolster. Erzielt wurde das beim Landschaftstreffen der Narren vor wenigen Wochen. Der Judo-Verein hat dort bewirtet und binnen weniger Stunden weit mehr eingenommen als beim alljährlichen Stadtfest-Wochenende. Weshalb man den Beschluss, den eigenen Stand dort auf- und an den Turnverein weiterzugeben, keineswegs bereut. Um so weniger sogar, als die Judokas im Gegenzug einmal im Jahr ein Wochenende lang die Turnerhütte des MTV kostenfrei nutzen dürfen.

Gleichfalls sehr erfreulich ist die Entwicklung im Kinderbereich. "Wir können uns kaum retten vor Anfragen", erklärte Oliver Stauß den Mitgliedern im Nebenraum des Gasthauses Krone. Gänzlich ungetrübt sei die Freude über den großen Andrang freilich nicht. "Wir leiden unter akutem Trainer-Mangel", so Stauss, "besonders schlimm ist es im Taekwondo." Wo es vor allem an Co-Trainern fehle. Das Problem: die fähigen Jugendlichen ziehen weg, weil sie woanders eine Arbeit oder einen Studienplatz finden. Im Grunde seien alle Sportvereine von diesem Ausdünnen der Nachwuchstrainer betroffen. Nur lasse sich am südlichen Rand des Verbandsgebiets kaum Ersatz finden.

"Wir können niemandem eine Stunde Fahrzeit zumuten", erklärte Stauss. Gleichwohl versprach er, bei seinen Bemühungen um Ersatz nicht nachzulassen. Zumal die Alternative, auf bezahlte Trainer zurückzugreifen, wie dies bereits Vereine in der Nachbarschaft tun, mit einem Anstieg der Beiträge verbunden wäre. Der Beiträge, die Taekwondo-Trainer Peter Feige freilich für entschieden zu niedrig hält: "Wir sind zu billig", findet der Beisitzer. Weitaus zufriedener freilich ist er mit dem erreichten Trainingsniveau seiner Abteilung. Wenngleich es die an Meisterschaften Mitkämpfenden sehr schwer haben, sich zu behaupten – gegen Kämpfer, die sich noch intensiver vorbereiten als die Markdorfer. Feige deutete gewisse Schwierigkeiten bei der Integration von Geflüchteten an. Hier hätten sich anfangs kulturelle Differenzen gezeigt, die indes überwunden scheinen.

Als durchweg erfreulich schilderte Clemens Milich die Situation im Bereich Hapkido/Eskrima. "Wir befinden uns im Aufwind." Nachgefragt seien die Selbstverteidigungskurse für Frauen. Den nächsten biete der Verein im April an. Oliver Stauss merkte jedoch an, dass das Abwehren von Angreifern keineswegs in ein paar Stunden erlernt werden könne. Da brauche es intensives Training. Zum Beispiel in den Erwachsenen-Gruppen des Vereins.

In der auch etliche andere Vereine berührenden Frage der erweiterten Führungszeugnisse für Jugend-Trainer werden die Markdorfer Judokas mit dem Kreis zusammenarbeiten. Für die Selbstverpflichtung für Betreuer schlug Oliver Stauss vor, "die Angelegenheit so schnell wie möglich anzupacken". Die geschlossene Wiederwahl des Vorstands war reine Formsache.

Vorstand und Ehrungen

Derzeit hat der Judo Sportverein Markdor 194 Mitglieder – bei steigender Tendenz. Vorsitzender ist Oliver Stauß, Peter Feige ist Vizevorsitzender. Schriftführer ist Roland Zurell. Für die Öffentlichkeitsarbeit ist Marc Oliver Weiss zuständig. Ulrike Kienast ist Kassierin. Beisitzer des Bereichs Hapkido ist Clemens Milich. Beisitzer für Organisatorisches ist Jan Crepinsek, Stefan Kausch und Manuel Klostermann. Geehrt für 30 Jahre Mitgliedschaft wurde Norbert Klöck, Oliver Stauss für 15 Jahre.

