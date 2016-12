Markdorf Markdorfer Jubiläumswein jetzt auf Flaschen

Rebmeister Hubert Gutemann lobt den "Super-Jahrgang" des Jubiläumsweins "1200 Jahre Markdorf". Die 1400 Halbliterflaschen werden mit einem speziellen Etikett beklebt

Zur Abfüllung des Jubiläumsweins "1200 Jahre Markdorf" gab es im Winzerverein Hagnau, der traditionell die Markdorfer Weine verarbeitet, ausbaut und abfüllt, einen offiziellen Akt. "2015 war ein Super-Jahrgang. Da gab es eigentlich nur Spätlese, die wir eingebracht haben, und die wird jetzt als Deutscher Qualitätswein abgefüllt", sagt Rebmeister Hubert Gutemann. Jochen Sahler, Hagnauer Kellermeister ergänzt: "Die Trauben wurden vom Stielgerüst getrennt und zu 100 Prozent auf der Maische vergoren." Das sei der Grund für die dunkle, tiefrote, satte Farbe des Weins.

Nach dem Abpressen wurde der Wein im Januar in einem neuen 700-Liter-Fass aus französischer Eiche, das mit dem Wappen von Markdorf versehen ist, gelagert. Hier erfolgte die zweite Gärung, bei der der Säuregehalt auf natürlichem Wege um fast die Hälfte reduziert wurde. Er lag zuletzt auf einer feinen Hefe, einmal filtriert in einen Edelstahltank, von dem er jetzt in die Abfüllanlage gepumpt wurde. Zuvor wurden die Flaschen desinfiziert und mit Wasser gespült. Damit kein Luftsauerstoff in den Flaschen ist, werden sie mit Stickstoff gefüllt, der beim Abfüllen entweicht.

Äußerst hochwertiger, portugiesischer Korken macht Korkengeschmack fast unmöglich

Großen Wert legt Kellermeister Sahler auf die Feststellung, dass ein besonders guter Korken verwendet wird: "Der Korken gehört zu den teuersten Produkten einer speziellen Firma aus Portugal. Es handelt sich um reinen Kork, der an einem Stück aus der Rinde gestanzt und sowohl maschinell als auch visuell kontrolliert wird, sodass ein Korkgeschmack nahezu unmöglich ist." Die Abrollkapsel, die den Flaschenkopf und den Korken verschließt, besteht aus Zinn. Es wurde ein spezielles Jubiläumsetikett entwickelt und es ist daran gedacht, die Flaschen einzeln in hochwertigen Klappkartons mit Magnetverschluss exklusiv zu verpacken.

Die 700 Liter Jubiläumswein werden auf 1400 Halbliterflachen abgefüllt. "Das ist eine kleine Menge für unsere große Abfüllanlage und bei einer Leistung von 2000 bis 6000 Flaschen pro Stunde dauert es auch im schlechtesten Fall nicht mal eine Stunde, bis der komplette Jubiläumswein auf Flaschen gezogen ist", sagt Tobias Keck, Geschäftsführer des Winzervereins Hagnau. Eigentlich ist es Usus, dass Markdorfer Wein vom Spitalfonds ausschließlich bei Jubiläen, als exklusives Geschenk oder beim Stadtfest ausgeschenkt wird. "Ab dem offiziellen Jubiläumstermin am 3. Juni gibt es ausnahmsweise die Möglichkeit für Markdorfer Bürger, ein bis zwei Flaschen des Jubiläumsweins käuflich zu erwerben", so Bürgermeister Georg Riedmann.

Hubert Gutemann beschreibt den Spätburgunder mit Beerenaroma, Sauerkirsche und Waldbeeren mit Holz-Vanille-Touch und einen leichten Gerbstoff im trockenen Bereich. "Jetzt hat der Wein auf der Flasche noch die Ruhe zu reifen, sich zu entwickeln und seinen fruchtigen Geschmack auszuprägen", so Vorstand Karl Megerle.



Markdorfer Wein

Der Spitalfonds Markdorf bewirtschaftet aktuell rund 5,8 Hektar Rebfläche in Markdorf, überwiegend im Westen der Stadt. Es werden die Rebsorten Spätburgunder – der für den Jubiläumswein verwendet wurde – Müller-Thurgau, Grauburgunder, Weißburgunder und Kerner angebaut. Seit 1969 ist der Spitalfonds Markdorf Genosse beim Winzerverein Hagnau. Dort wird der Wein ausgebaut und vermarktet.