Markdorf Markdorfer Jubiläumsbuch gibt Einblicke in die Stadtgeschichte

448 Seiten Stadtgeschichte werden in dem Buch "Markdorf von 817 bis heute" lebendig. Zum Stadtjubiläum wurde dieses Werk, konzipiert von Bernhard Oßwald, herausgegeben und kann ab 3. Juni käuflich erworben werden.

Der Sammelband ist keine Chronik, sondern gibt einen Blick auf Ereignisse und Lebensgeschichten, Erinnerungen, Bauentwicklung, Kultur und Natur. Bernhard Oßwald hat das Buch konzipiert und gemeinsam mit 24 Autoren sind 35 Beiträge entstanden. "Uns war es wichtig, dass das Buch eine gute Lesbarkeit hat und mit vielen Bilder illustriert ist", so Oßwald bei der offiziellen Präsentation im Rathaus. Auch die Markdorfer Bürger wurden miteinbezogen, ihre Erinnerungen zu teilen. Zunächst sollte ein Buch für die ganze Familie entstehen. "Davon haben wir dann Abstand genommen und eine eigene Familienbroschüre gestaltet", erzählt Bernhard Oßwald, für die seine Frau Christiane Oßwald verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit "Ritter Konrad" kann die ganze Familie auf Entdeckungsreise gehen. "Man kann rätseln, malen, basteln und kochen – von allem ein bisschen", beschreibt Christiane Oßwald das Heft, das gemeinsam mit einem sechsköpfigen Team entstanden ist. Natürlich dürfen auch hier Informationen nicht fehlen, diese fallen "knapp und spielerisch aus". Man erfährt, welche Straßennamen es nur in Markdorf gibt, woher der Brauch der Martinisänger kommt, wie Wappen-Plätzchen gebacken werden und was es mit der Saga vom weißen Fräulein auf sich hat. Otto Maier hat gerne mitgearbeitet. "Es hat einfach viel Freude gemacht."

Bürgermeister Georg Riedmann schreibt in seinem Vorwort, dass 1200 Jahre Entwicklung auch 1200 Jahre Veränderungen bedeuten: "Dass auf diesen Wegen unsere so liebens- und lebenswerte Heimatstadt Markdorf gewachsen ist, soll uns Motivation und Zuversicht für die zukünftigen Aufgaben geben". Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt, zu den Autoren gehören neben Walter Hutter, Bernhard Oßwald, Hermann Zitzlsperger unter anderem auch SÜDKURIER-Mitarbeiter. So schreibt beispielsweise Nicole Burkhart über das Mehrgenerationenhaus und Jörg Büsche über die Partnerschaft mit Huancaray.

Jürgen Weis vom Thorbecke Verlag, der das Buch publiziert hat, findet nur lobende Worte: "Das Projekt wurde gemeinsam entwickelt und es war eine sehr angenehme Zusammenarbeit." Er habe viel über Markdorf gelernt und hofft, dass dies auch beim Publikum entsprechend ankommt. "Wir wollten keine Chronologie, sondern eine bunte Themenvielfalt, bei der sich jeder das herauspicken kann, was ihn interessiert", so Weis. Eine weitere Besonderheit des Buches: eine Beilage mit 20 alten Kochrezepten. Hier hat sich Ulrike Weber-Hänsler in ihrem Bekanntenkreis umgehört und Rezepte gesammelt, die teilweise schon vor 100 Jahren gekocht worden sind: "Brennts Mus", "Riebelesupp" oder "Saure Bohnen" zählen dazu. "Früher hatte man allerdings noch keine Grammangaben, das hat es etwas schwieriger gemacht", so Weber-Hänsler, die die Gerichte auch selber gekocht und ausprobiert hat. Und Christiane Oßwald ergänzt: "Mit den Elefantenkutteln aus dem Schwanen geben wir ein Geheimnis preis".

Das Jubiläumsbuch

Die Stadt Markdorf hat zum Stadtjubiläum den Sammelband "Markdorf von 817 bis heute. Einblicke in eine lebendige Stadt" herausgegeben. Diesen gibt es ab dem 3. Juni für 25 Euro im Rathaus und in der Buchhandlung Wälischmiller zu kaufen. Die Familienbroschüre "Mit Ritter Konrad Markdorf entdecken" kostet 12 Euro. Beide Veröffentlichungen sind im Thorbecke Verlag erschienen.