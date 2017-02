Markdorfer Gymnasiasten räumen Preise ab

Erfolgreiche Schüler am Bildungszentrum gewinnen Auszeichnungen in Wettbewerben in Informatik und Mathematik

Markdorf – Diese Biber nagen keine Bäume ab, sondern räumen Preise ab: Eine ganze Reihe von ersten und zweiten Preisen haben Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Klassen des Gymnasiums am Bildungszentrum (BZM) beim diesjährigen Informatik-Biber-Wettbewerb gewonnen. Wie die Schulleitung mitteilt, hat außerdem die Zehntklässlerin Kathrin Thenhausen den zweiten Platz beim Landeswettbewerb Mathematik belegt. Kathrin Thenhausen hatte bereits im vorigen Schuljahr im selben Wettbewerb den zweiten Preis zuerkannt bekommen, seinerzeit gemeinsam mit ihrer Klassenkameradin Filippa Piazola.

"Wir alle kennen den berühmten Spruch Albert Einsteins: „Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht.“ Bildung ist so in etwa das Gegenteil von Holzhacken", kommentiert Tilmann Siebert, Schulleiter des BZM-Gymnasiums, die Erfolge seiner Schüler. Erfolg könne man zwar an der ein oder anderen guten Note ablesen, oft aber brauche der Erfolg lange und gehe gerne auch einmal einen Umweg über den Misserfolg, so Siebert. Vor allem dann werde der Erfolg jedoch unmittelbar sichtbar, wenn eine Schule ihre Schüler auszeichnen dürfe. "Die Auszeichnung von Kathrin und den vielen weiteren Preisträgern beim Biber-Wettbewerb gehört zu den Augenblicken, an denen man auch ohne Holzhacken den Erfolg sieht", freut sich Siebert.

"Einige Tage herumknobeln" habe sie schon müssen, bis sie auf die Lösungen und deren Beweise in den Aufgaben des Mathematik-Wettbewerbes gekommen sei, berichtet Kathrin Thenhausen. Anfangs habe sie Manches als abstrakt und schwierig empfunden, was sich bei näherem Hinsehen dann als lösbar erwiesen habe. Ein Beispiel für eine Aufgabe des Landeswettbewerbes? "Bestimme alle Jahreszahlen N, für die gilt: N-2000 ist eine Zweierpotenz und N ist die Differenz zweier Zweierpotenzen", erzählt Kathrin Thenhausen. Das klingt in der Tat knifflig. Ohne ein ganz besonders ausgeprägtes mathematisches Verständnis sähe man bei solchen Aufgaben wohl tatsächlich eher alt aus.

Stolz auf ihre preisgekrönten Schülerinnen und Schüler ist auch Lehrerin Beatrice Simonelli, am Gymnasium des BZM Fachschaftsleiterin Mathematik. Nicht die tagtägliche Routine sei es, die einen motiviere, sich im besonderen Maße zu engagieren, sondern "einmalige Momente, Höhepunkte, für die das ganze Engagement sich lohnt", berichtet sie: "Die strahlenden Gesichter der Schülerinnen und Schüler, wenn sie etwas verstehen und gute Mathematikergebnisse erreichen, aber vor allem, wenn sie sich profilieren und etwas Besonderes und Einmaliges leisten können, wie bei Wettbewerben." Zugleich, so Simonelli, seien dies auch jene Momente, an die sich die Schüler wiederum ihr ganzes Leben lang erinnern würden. "Dann stehe ich gerne auf und ich freue mich, wenn ich so viele Preise wie heute verteilen kann."

Der Wettbewerb

Der Informatik-Wettbewerb Biber ist ein bundesweiter Wettbewerb für Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 3 bis 13, der jährlich im November veranstaltet wird. In 2016 hatten nach Angaben der Initiatoren rund 290 000 Schüler teilgenommen. "Biber" ist zugleich auch der Einstiegswettbewerb für den Bundeswettbewerb Informatik. Träger sind das Bundesbildungsministerium, Fraunhofer- und Max-Planck-Institute und die Gesellschaft für Informatik.