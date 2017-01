Markdorf Markdorfer Gemeindevollzugsdienst: 371 Parkverstöße in drei Monaten

Ambrogio Laginestra kontrolliert seit Oktober 2016 die Falschparker. Im Gemeinderat hat er seine Arbeit vorgestellt.

Seit 1. Oktober 2016 ist Ambrogio Laginestra Gemeindevollzugsbediensteter in Markdorf. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der Kontrolle des ruhenden Verkehrs mit genauer Beobachtung der Situation in den Bereichen der Kindergärten und Schulen. Gestern Abend hat der gebürtige Hesse seine Halbtagstätigkeit im Gemeinderat vorgestellt. "Sie haben eine außerordentlich heikle Aufgabe, die Fingerspitzengefühl und hohe Sozialkompetenz erfordert", sagte Bürgermeister Georg Riedmann zu Beginn. 371 Verwarnungen wurden seit Oktober bis Jahresende 2016 ausgesprochen, die Anzahl beanstandeter Parkverstöße liegt durchschnittlich zwischen acht und zehn Fällen am Tag. Pro Verstoß kann von einem durchschnittlichen Verwarnungsgeld von 20 Euro ausgegangen werden, das entspricht bei den 371 Fällen eine Summe von 7105 Euro.

"Manchmal wundert es mich, wo und wie geparkt wird. Es sollte sich doch herumgesprochen haben, dass kontrolliert wird", so Laginestra. Allerdings seien die Betroffenen überwiegend einsichtig und akzeptieren die Verwarnung. "Bislang bin ich aber nur mit wenigen Leuten persönlich ins Gespräch gekommen", sagt Laginestra, der sich für die "sehr gute Arbeitsstelle" bedankte. Schwerpunktbereiche, in denen die Verstöße festgestellt wurden, sind der Marktplatz (65 Verwarnungen), Jahnstraße (64) und am Weinsteig (34). Diesen Straßen folgt ein Fünferblock aus Ensisheimerstraße, Schulgasse, Biberacherhofstraße, Post- und Hauptstraße, in denen bislang zwischen 20 und 25 Verstöße registriert worden sind. Ambrogio Laginestra geht auch Hinweisen von Bürgern nach. Beschwerden und Anzeigen kommen regelmäßig zu abgemeldeten Fahrzeugen und Wohnanhängern, die abgestellt werden sowie zu falsch geparkten Autos.

"Wie lange dürfen beispielsweise Anhänger auf öffentlicher Fläche geparkt werden", wollte Susanne Deiters Wälischmiller wissen. Die Antwort lautet 14 Tage. Ambrogio Laginestra dokumentiert gewisse Auffälligkeiten, wird das Fahrzeug allerdings innerhalb der zwei Wochen bewegt, seien ihm die Hände gebunden. "Ich finde, die Kontrollen tun der Stadt gut und ich schätze ihre Arbeit sehr", lobte Markus Brutsch (FW). Den Stadträten war es ein Anliegen, dass man das "wilde Parken", das während der Vakanz der Stelle erneut zugenommen habe, wieder in den Griff bekomme. "Wir müssen erzieherisch tätig sein", bemerkte Christiane Oßwald (UWG), die als Anwohnerin der Jahnstraße berichtete, dass dort zu Marktzeiten oder bei Veranstaltungen in der Stadthalle regelmäßig der Verkehr zusammenbreche. Bürgermeister Georg Riedmann betonte, dass man sowohl die Schwerpunktbereiche kontrolliere, als auch flächendeckend präsent sei. "Das gilt auch für die Stadtteile?", fragte Ittendorfs Ortsvorsteher Bernhard Grafmüller. Das gelte auch für die Stadtteile, so Riedmann. Der Vollzugsdienst wird aufgestockt, eine zweite Halbtagesstelle ist derzeit ausgeschrieben.