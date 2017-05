Markdorf Markdorfer Gemeinderat stimmt für Blitzer in Hepbach

Die Initiative der Anwohner der B-33-Ortsdurchfahrt stößt am Dienstagabend auf Zustimmung: Die Stadt kann beim Landkreis nun den Antrag stellen.

Zwar mit großer Mehrheit, aber zumindest in Teilen nicht aus tiefster Überzeugung hat der Gemeinderat am Dienstagabend die Verwaltung beauftragt, beim Landratsamt die Installation eines stationären Blitzers in der Hepbacher B-33-Durchfahrt und die Einrichtung eines so genannten Tempo-70-Trichters zwischen Stadel und Hepbach zu beantragen. Roland Hepting (UWG) lehnte beide Beschlussvorschläge ab, Jens Neumann (FW) enthielt sich bei beiden und Susanne Sträßle, Erich Wild (beide CDU) und Markus Brutsch (FW) enthielten sich in der Blitzer-Abstimmung.

Mehrfach betonten Redner, sie würden vor allem aus Respekt vor der Ortschaftsratsentscheidung nicht gegen einen Blitzer in Hepbach stimmen, so etwa Sträßle und Neumann. Kritik in der Sache kam auch von Riedheims Ortsvorsteher Hubert Roth (CDU), obwohl er, wie auch schon im April im Ortschaftsrat das Anliegen der Initiative mit seiner Stimme unterstützte.

"Wir von der CDU sind keine Freunde von Blitzern", stellte Sträßle klar. In der CDU stelle man sich auch die Frage, "ob die 150 Unterschriften tatsächlich den Mehrheitswillen der Hepbacher darstellen". Der Tempo-Trichter, ein Tempo-70-Puffer vor dem östlichen Hepbacher Ortseingang zwischen den zulässigen 100 km/h außerorts und den 50 km/h im Ort, sei hingegen sinnvoll, so Sträßle. Er sehe das Limit kritisch, so Neumann. Es gebe ohnehin bereits zu viele unterschiedliche Limits in der Stadt und zudem sei eine Straße grundsätzlich dafür da, um Verkehr zu befördern. Ungeteilte Zustimmung für beide Maßnahmen äußerten hingegen Johanna Bischofberger (UWG) und Uwe Achilles (SPD).

Die Hepbacher, so Bischofberger, hätten in ihrem Antrag "gute Argumente" gebracht, vor allem zur nötigen Sicherheit vor dem dortigen Kindergarten. "Wir geben uns Regeln und die sind auch zu kontrollieren", betonte Achilles. Aus Sicht der SPD seien die Argumente pro Blitzer "nachvollziehbar" und es entstehe auch "keine Blitzerkultur". Vor der hatte zuvor Hepting gewarnt ("Mir persönlich geht diese Blitzerkultur einfach zu weit"). Wenn Rat und Verwaltung weiterhin auf Unterschriftenaktionen "von einigen Bürgern" eingingen, stelle sich die Frage, wann dann bereits die nächste Aktion komme, so Hepting. Man solle stattdessen dem Landratsamt vertrauen und nicht den Bürgern "einen Einstieg" in die Entscheidung geben.

Auch Roth warnte vor einer "Blitzer-Inflation". In Hepbach werde zwischen 54 und 56 km/h gefahren, sagte er: "Das ist keine Raserei. Und auch mit einem Blitzer kriegen wir keinen einzigen Lkw und keinen Pkw aus dem Ort raus." Für ihn stehe die Zustimmung außer Frage, sagte Dietmar Bitzenhofer (FW), da die B 33 durch den Ort führe. "Das sehe ich auch nicht als Gängelung." Die Initiative verlange schließlich nur die Überprüfung des 50er-Limits und kein Tempo-30-Limit. Danach sei für ihn ohnehin Schluss mit stationären Blitzern auf Markdorfer Gemarkung: "Denn dann haben wir nur noch blitzerfreie untergeordnete Straßen."

Die Blitzer-Frage Die Anwohner Der Hepbacher Johannes Flachs hat im April rund 180 Unterschriften für einen stationären Blitzer in der B-33-Ortsdurchfahrt gesammelt, die meisten von Anwohnern, einige aber auch von Auswärtigen. Die selbst ernannte Initiative von rund einem halben Dutzend Hepbacher fordert den Blitzer am westlichen Ortsausgang. Dort seien mehrere Gefahrenstellen und der Kindergarten, argumentiert sie.

Der Ortschaftsrat Mehrheitlich mit 4:1 Stimmen hatte sich der Ortschaftsrat Riedheim am 24. April für den Antrag der Anwohner ausgesprochen und die Beschlussempfehlung an den Gemeinderat verabschiedet. Einzig CDU-Rat Bernd Brielmayer votierte gegen einen Blitzer. In der öffentlichen Sitzung hatten einige Bürger lautstark und teils sehr emotional ihren Unmut bekundet.

Das Landratsamt Laut Landratsamt sei der Anwohner-Antrag durchaus gerechtfertigt, bei rund 13 000 Fahrzeugen am Tag und einer Tempo-50-Überschreitungsquote zwischen fünf und 16 Prozent im Ort. In 2018 gibt es eventuell wieder eine Investitionsrunde. Dann würde ein Blitzer-Antrag für Hepbach gemeinsam mit Anträgen aus anderen Orten in das Verfahren aufgenommen. (gup)

"Immer den Respekt behalten"

Eine längere Stellungnahme gab Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann am Dienstagabend im Gemeinderat zur Debatte um den Hepbacher Blitzer ab.

Seine Haltung zu stationären Blitzern sei bekannt, sagte Riedmann: "Ich bin grundsätzlich für die Überwachung von Tempolimits." Aber es gebe für jede Haltung in dieser Thematik gute Argumente, kam er direkt danach auf sein eigentliches Anliegen seiner Stellungnahme zu sprechen. Wenn nun auch Hepbach einen Blitzer bekomme, stelle sich für viele Bürger die Frage: "Wo noch und wie viele noch?" Er bitte darum, in einer Diskussion auch diese Haltung zu respektieren, wandte er sich an die Vertreter der Hepbacher Blitzer-Initiative, deren Hauptorganisator Johannes Flachs in der Zuhörerreihe saß. Die Hepbacher Blitzer-Befürworter hatten im Ortschaftsrat in Leimbach lautstark CDU-Rat Bernd Brielmayer angegangen.

Das Sammeln von Unterschriften, so Riedmann, sei "ein wichtiges Argument" für die Verwaltung. "Aber es ist kein repräsentatives Instrument für eine Demokratie und schon gar keine Handlungsanweisung für Abgeordnete im Gemeinderat oder Ortschaftsrat." Er appelliere daher auch daran, dass die Zuhörer in Sitzungen "immer den Respekt davor haben, dass andere eine andere Meinung haben können und die auch vertreten dürfen". Dies sei das Wesen unserer Demokratie, in der Entscheidungen nach einem Abwägungsprozess dann von der Mehrheit getroffen würden.

Er wolle auch davor warnen, stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen als "Allheilmittel" zu betrachten. Auch Blitzer hätten oft nur eine sehr begrenzte Wirkung, erstens nur direkt vor Ort und zweitens, weil es auch dennoch Verkehrsteilnehmer gebe, die sich dessen ungeachtet nicht an die Regeln hielten. So sei auch der Vorwurf an die Verwaltung oder an Stadträte, sie machten sich mitschuldig, wenn Raser Leben gefährden, abwegig. "Eine Verwaltung ist nicht verantwortlich für die Fahrlässigkeit von Idioten, die sich nicht an die Regeln halten", fand Riedmann klare Worte. Verantwortlich für Unfälle seien alleine jene, die sie durch Fahrlässigkeit oder Mutwilligkeit verursachen würden. Es gebe Regeln, die aufgestellt seien und die zu beachten seien, von jedermann. Räte oder städtische Angestellte seien hingegen nicht verantwortlich für das Fehlverhalten anderer.