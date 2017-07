Markdorf Markdorfer Ganztagesbetreuung wird neu aufgestellt

Der Gemeindrat hat die Erarbeitung eines neuen Betreuungskonzepts beschlossen, mit dem das Betreuungs-Wirrwarr an der Jakob-Gretser-Grundschule in Markdorf enden soll. Künftig sollen die verschiedenen Angebote miteinander kooperieren. Einen Zwischenbericht gibt es im November.

Für die Betreuung der Kinder an der Jakob-Gretser-Grundschule soll ein neues Betreuungskonzept erarbeitet werden, das beschloss der Gemeinderat am Dienstagabend. Erarbeitet werden soll es gemeinsam von Verwaltung, Schule und Eltern. Zeitlich ist die Umsetzung für das Schuljahr 2018/2019 angedacht. Ursprünglich hatte die Umweltgruppe im Mai einen Antrag gestellt, die jetzt bestehenden doppelten Betreuungsformen zusammenzuführen. Aktueller Anlass sind auch die anstehenden Um- und Neubaumaßnahmen an der Markdorfer Grundschule. Einen Zwischenbericht soll es in der Sitzung am 14. November geben.

Zunächst einmal entwirrte die Verwaltung die bestehenden Angebote. "Die Doppelstrukturen sind auch für die Eltern undurchsichtig", sagte Susanne Sträßle (CDU). Uwe Achilles (SPD) war überrascht von den vielen verschiedenen Varianten. Derzeit gibt es drei Betreuungsangebote. Zum einen gemäß der Erläuterung die Kernzeitenbetreuung ab 7 Uhr bis Unterrichtsbeginn und von Unterrichtsende bis 13 Uhr, dann die Nachmittagsbetreuung von 12 bis 17.15 Uhr. In die Nachmittagsbetreuung wurden die Schülerhortgruppen, die ursprünglich im Alten Schulhaus waren, einbezogen. Außerdem gibt es die Ganztagesgrundschule von 12.15 Uhr bis 16 Uhr mit Varianten. Ziel der Verwaltung ist eine integrierte Grundschulbetreuung aus den Angeboten der Grundschule plus eigenen, hauptamtlichen Betreuungskräften und Jugendbegleitungskräften in der Zeit von 12.15 bis 17.15 Uhr. Dabei soll auch eine Schulferienbetreuung an bis zu 35 Ferientagen im Jahr gewährleistet sein, wie es derzeit schon bei der Kernzeitenbetreuung und der Nachmittagsbetreuung ist. Das Kernzeitenbetreuungsangebot will die Verwaltung zunächst unangetastet lassen.

Dietmar Bitzenhofer (FW) brachte als weitere, neue Variante nach den Um- und Neubaumaßnahmen auch die verbindliche Ganztagsschule für alle Kinder ins Spiel. Dafür erntet er allerdings Widerspruch von Christiane Oswald (UWG) und Susanne Sträßle (CDU). Es sei erst einmal zu klären, ob dies ein für Markdorf relevantes Modell sei, da es hier noch viele Familien gebe, die Kinder nachmittags selbst betreuen können und wollen.

Bürgermeister Georg Riedmann machte klar, dass aus Sicht der Verwaltung ein pädagogisches Programm für die betreuten Kinder sich nur im Ganztagesbetrieb umsetzen lasse. "Einen flexiblen Ganztagesbetrieb gibt es laut Gesetz nicht", so Riedmann. Insofern möchte die Verwaltung bei einem neuen Ganztagesangebot eine Verbindlichkeit für mindestens ein halbes oder ein Schuljahr. Um auch dem Wunsch der Eltern nach einem flexiblen und niederschwelligen Betreuungsangebot nachzukommen, schlägt die Verwaltung die Schaffung einer Kapazität für bis zu 25 Kinder vor, die sich an der bestehenden Kernzeitenbetreuung orientiert.

Klar befürwortet wurde im Stadtrat und von der Verwaltung, die Eltern einzubeziehen. Die Elternvertretung Hort hat sich schon an die Stadt gewandt.



Formen der Betreuung

Aktuell gibt es drei Betreuungsformen an der Jakob-Gretser-Grundschule: