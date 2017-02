Markdorf Markdorfer Frauenfasnet: Damen liefern humorvolles Feuerwerk

Die Frauenfasnet im Haus im Weinberg erfreut sich großer Beliebtheit: Die zwei Veransaltungen am Wochenende waren ausverkauft und die Auftritte sorgten für viele Lacher beim Publikum.

Dass die Frauenfasnet der katholischen Frauengemeinschaft St. Nikolaus etwas ganz Besonderes ist, stellten die 26 Mitwirkenden am Wochenende wieder einmal unter Beweis. Sowohl am Samstag, als auch am Sonntag wurden zehn Programmpunkte in über vier Stunden geboten und davon war keine einzige Minute langweilig. Durch die Renovierungsarbeiten in der Mittleren Kaplanei wurde die Veranstaltung in das Haus im Weinberg verlegt. Als Dank für die evangelische Unterstützung versprach Bärbel Weigele, Vorsitzender der katholischen Frauengemeinschaft, dass der gesamte Erlös in diesem Jahr je zur Hälfte an soziale Einrichtungen der beiden Kirchengemeinden gespendet wird. Weigele führte durch das Programm.

Normalerweise sind bei der Frauenfasnet keine Männer erlaubt, doch die närrischen Frauen drückten beide Augen zu. Neben den drei Geistlichen und dem SÜDKURIER-Mitarbeiter gelang den Männern der Markdorfer Lumpenkapelle Markdorf der Einlass. Dass die Damen der Männerwelt doch nicht ganz so verschlossen sind, wurde deutlich, als dann gemeinsam gefeiert wurde. Erst nach mehreren Zugaben durften die männlichen Musikanten die Bühne wieder verlassen.

Viel zu Lachen gab es bei Pfarrer Ulrich Hund, der in der Erscheinung des Martin Luthers kam und dort so seine ganz eigenen Thesen aufstellte. So schlug er der Markdorf Marketing-Chefin Lucie Fieber vor, die derzeitige Monarchie, die durch die Apfelkönigin und Apfelprinzessin herrsche, besser für die Gehrenbergstadt zu vermarkten. Darüber hinaus stellte er fest, dass der Ortsteil Stadel eine Besonderheit aufweise, denn dort gebe es neben der Apfelkönigin auch die größte Kuhdichte im Bodenseekreis. Bei einem Ehegespräch, gespielt von Angelika Thum und Marion Stump, blieb kein Auge trocken. Sie zu ihrem Mann "Ich würde so gerne von dir an drei Stellen geküsst werden", der Mann antwortete erfreut: "Gerne und wo?". Die Gegenantwort der Frau: "Auf Thaiti, Hawai und Malta".

Die kürzeste Pilgereise in der Geschichte lieferten Martina Skopinski, Patricia Wagner und Daniela Weiss, diese waren mit Skischuhen, Stöckelschuhen, Schwimmflügel und Bügelbrett bestens ausgerüstet. Doch nach nur 70 Metern gab es die erste Rast am Markdorfer Weiher, kurz danach im Schwanenstüble und dann wurde es auch schon dunkel, so dass der Pilgerweg bis nach Breitenbach nicht mehr geschafft wurde und die Damen den Nachhauseweg antraten. Viele heitere Anekdoten in den nächsten Programmpunkten folgten und setzten sich mit den Themen der weiblichen Figur, begriffstutzigen Männnern sowie der heutigen Geschichte von Markdorf von anno dazumal auseinander.

Die Mitwirkenden

Bei der Frauenfasnet im Haus im Weinberg standen auf der Bühne: Angelika Thum, Marion Stump, Pfarrer Ulrich Hund, Pfarrer Tibor Nagy, Vikar Johannes Treffert, Martina Skopinski, Patricia Wagner, Daniela Weiss, Friedericke Sterk, Brigitte Bauder, Beate Grabelus, Viola Labor, Silvia Pfriender, Inge Steffelin, Martina Walk, Angelika Websky, Inge Augner, Lisa Bitzenhofer, Regina Lorenz, Marlene Riederle, Birgit Ziegler, Bärbel Weigele, Stefania Menga, Christiane Riedmann, Kristina Wagner und Musikant Klaus Klappenberger. (ala)