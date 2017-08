Markdorf Markdorfer Ferienspiele: Großer Abschied beim Abschlussabend

Die Ferienspiele auf der Markdorfer Weiherwiese sind nach einer Woche zu Ende gegangen. Am Abschlussabend wurde gemeinsam mit den Eltern gefeiert.

Ende gut, alles gut: Simone Carl und Ralf Waldenmayer, städtische Mitarbeiter im Jugendreferat, zogen eine positive Bilanz. Eine Woche lang haben 108 Jugendliche von sechs bis elf Jahren und 63 Gruppenleiter, 14- bis 25-Jährige, auf der Weiherwiese bei den Ferienspielen eine vergnügliche Zeit miteinander verbracht. "Wir hatten wahnsinnig Glück mit allem", sagte Simone Carl. "Es gab keine Unfälle oder Verletzungen, das Wetter hat gepasst und alle sind glücklich und zufrieden."

Das spiegelte sich auch am Abschlussabend mit den Eltern wider. Begrüßt wurde im großen Kreis mit einem Sing-Klatsch-Spiel und dem Ferienspiele-Song mit Tanz. Die zwei Jugendreferenten wurden von den Leitern und Helfern beschenkt. Simone Carl hatte den Dank an die ehrenamtlichen Leiter in ein Gedicht gefasst. Ohne sie wären die Ferienspiele gar nicht möglich gewesen. Gleichzeitig erinnerte sie an die Aktionen der sieben Tage mit Wanderung zur Grillhütte Schweppenen und Ausflug nach Neuhausen ob Eck ins Freilichtmuseum.

Das passte zum Motto der Spiele, das sich an die Entstehung Markdorfs im Mittelalter anlehnte. Dankbar waren die Jugendreferenten auch für die Unterstützung der Eltern der Leiter und Kinder. So entstanden ein Torbogen und ein Brunnen.

Mit einem nachträglichen Geburtstagsständchen wurde Bürgermeister Georg Riedmann überrascht. Seine Frage, ob alle Spaß hatten, wurde mit einem lautstarken "Ja" beantwortet. Die Eltern seien sicher froh über eine kinderfreie Zeit gewesen, wohlwissend, dass ihre Schützlinge gut umsorgt werden. Riedmann wiederum war froh über die zwei Profis vom Jugendreferat. Sie hatten alles gut vorbereitet.

An bis zu 15 Stationen konnten die Kinder basteln und spielen. Neu in diesem Jahr waren die Gestaltung von Mosaikbildern und Grasköpfen, Traumfängern, Seifen und Mini-Kräutergärten aus PET-Flaschen.

Manche Stationen waren so beliebt, dass am letzten Tag das Material ausging, wie für die Regenmacher der Gruppe Feuerwehr. Etliche Eltern bastelten mit. Wie Markus Engel, Vater von Elias, beim Filzen von Fledermaus-Flügeln für einen Schlüsselanhänger. "Das macht Spaß, aber noch bin ich erfolglos", sagte er. Seine Frau Susanne Weingart meinte dagegen: "Man hat ein recht schnelles Ergebnis." Da bekamen die Fledermaus-Flügel Flügel und das unvollendete Filzwerk des Vaters flog Richtung Frau. Alle lachten. Auch beim Schiffebasteln mit Nägeln, Holz und Stoff brachten sich Eltern ein.

Das Weiherareal wurde zur großen Picknick-Wiese. Besonders beliebt war das Stockbrot-Backen über dem offenen Feuer. Die mitgebrachten Würstchen, Steaks und Tofu-Scheiben brutzelten die Helfer auf Grills. Vegetarier freuten sich über Kartoffelpuffer. "Darfst du denn Schweinefleisch essen?", fragte eine junge Grillmeisterin vorsorglich einen Jungen, der um ein Würstchen gebeten hatte. Joel, elf Jahre, belegte an der Pizza-Station seinen Fladen konzentriert und dick mit Salami, Ananas, Pilzen und Schinken.

Neu war auch, dass die Ferienspiele um zwei Tage verkürzt wurden, weil sich unter der Woche nicht ausreichend Helfer einfinden, um die Stationen wieder abzubauen. Das hat sich bewährt: Am Samstagmittag war – nach dem groben Zusammenräumen am Abend zuvor – schon fast alles aufgeräumt. Und das eher als geplant. Der Bauhof, der bereits beim Aufbau geholfen, Bau- und WC-Wagen vorbeigebracht hatte, werde heute noch die großen Geräte abholen, sagte Ralf Waldenmayer.

Eine schöne, für viele aber sicher auch anstrengende Woche, ging zu Ende. Nächstes Jahr gibt es die Ferienspiele wieder. Simone Carl: "Das gehört zu unseren Aufgaben. Und es ist schön, wenn man Kinder glücklich machen kann."