Markdorfer Einkaufsführer: Von A wie Apotheke bis Z wie Zeitung

SÜDKURIER bringt mit Aktionsgemeinschaft und Markdorf Marketing Neuauflage für 2017 heraus

Markdorf – Der Einkaufsführer für 2017 liegt ab kommender Woche in den Geschäften aus und kann von den Kunden kostenlos mitgenommen werden. Der Einkaufsführer, der von der Aktionsgemeinschaft und Markdorf Marketing gemeinsam mit dem SÜDKURIER herausgegeben wird, bietet eine kompakte Übersicht über die Gehrenbergstadt als Einkaufsstadt. Denn hier einzukaufen, ist für den Besucher vorallem eins: Stressfrei. "Mit dem Einkaufsführer helfen wir Ihnen, noch besser und bequemer das Gewünschte zu finden und die Stadt intensiv zu erleben", schreibt SÜDKURIER-Projektleiter Christoph Kubiak.

Über 100 Einträge geben einem die Informationen, die man benötigt, wenn man in Markdorf einkaufen gehen möchte. Ob Handel, Dienstleistung oder Gastronomie – alle Branchen sind alphabetisch und farblich sortiert und einem Ortsplan zugeordnet. Ob Apotheken, Haushaltswaren, Nagelstudio, Optiker, Kosmetik, Medien, Reisebüros, Textilien oder Wochenmarkt – hier erfährt jeder Wissenswertes über Standorte, Ansprechpartner, Angebote und Öffnungszeiten.

In der Hauptstraße sind das Einkaufszentrum Proma, das Stadthaus und das Gesundheitszentrum zu finden, die Stadtgalerie in der Ulrichstraße belebt mit ihren Ausstellungen das kulturelle Angebot. Cafés und Restaurants laden zum gemütlichen Verweilen ein. Allgemeine Serviceleistungen beziehen sich auf die Markdorfer Geschenkgutscheine, die mittlerweile in über 100 Fachgeschäften und Restaurants einlösbar sind, auf freies W-Lan in der Innenstadt, das Anruf-Sammel-Taxi, Barrierefreit und die kostenlosen Parkmöglichkeiten.

Fotos geben Eindrücke von den Händlern und Einrichtungen. Alle Veranstaltungen, Einkaufsaktionen, Märkte und Feste in diesem Jahr sind auf einer Seite aufgelistet. Auch auf die 1200-Jahr-Feierlichkeiten mit seinen Aktionen wird eingegangen.

Ein ausklappbarer Stadtplan dient der besseren Orientierung. Der Einkaufsführer mit seinem handlichen Format soll ein Wegbegleiter sein, der einen Überblick über die vielfältigen Vorteile ermöglicht. Das besondesre Einkaufserlebnis und die quirlige Lebendigkeit wird von nahezu 100 Mitgliedern der Aktionsgemeinschaft getragen, die vor über 30 Jahren gegründet wurde. Ziel des Vereins ist der regelmäßige fachliche Austausch und die gemeinsamen verkaufsfördernden Veranstaltungen.

Der Einkaufsführer liegt in der Markdorfer SÜDKURIER-Geschäftsstelle, Hauptstraße 4, und in anderen Geschäften aus.