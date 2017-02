Markdorf Markdorfer Bischofsschloss-Pläne zwischen Zuspruch und Zurückweisung

Die Ausstellung zum Architekten-Wettbewerb "Rathaus ins Bischofsschloss" und was die Markdorfer zu den Entwürfen in Sachen Rathaus-Umzug sagen.

Sie mögen imposant sein oder nur solide selbstbewusst, so erklärt Rudolf Moser, "Rathäuser wollen immer etwas zum Ausdruck bringen". Und noch etwas sei kennzeichnendes Merkmal dieser Gebäude für die politische Willensbildung der Bürgerschaft und deren Administration, fährt der Markdorfer Architekt und Stadtplaner fort: "Rathäuser werden stets im Stil ihrer Zeit gebaut – mit deren technischen Mitteln und mit deren architektonischer Formensprache." Moser weiß, wovon er spricht. Er hat sich im Laufe eines langen Arbeitslebens an zahlreichen Ausschreibungen und Wettbewerben beteiligt, darunter auch solchen zum Bau von Rathäusern.

Mit den Ergebnissen des Markdorfer Architektenwettbewerbs "Rathaus im Bischofsschloss" zeigt sich Moser allerdings keineswegs zufrieden. Er bemängelt bei allen Entwürfen: "Da hat sich keiner zu einer zeitgemäßen Formensprache gewagt." Dabei betont Moser, dass er die fachliche Kompetenz des Preisgerichts keineswegs in Frage stelle – im Gegenteil. Er favorisiert jedoch den Entwurf des Friedrichshafener Architekten Fritz Hack und dessen Team, dessen Schlossscheuer-Neubau zum Turm hin eine Lücke freigibt und den Ratssaal auf die Platzebene legt. Der wurde immerhin mit einer der beiden Anerkennungen gewürdigt.

Sehr wohl zufrieden mit dem Entwurf des ersten Preisträgers Braunger Wörtz aus Ulm zeigt sich der Markdorfer Architekt Manfred Dilpert. "Ich finde den Vorschlag unspektakulär – das passt zu Markdorf, zum Charakter dieser Stadt." Dilpert gefällt überdies, dass der Entwurf Behinderten entgegenkommt, indem er im Turm einen Aufzug vorschlägt, der alle Verwaltungsebenen barrierefrei erschließt. Dass der Innenhof auch weiterhin belebt bleiben soll, begrüßt Dilpert gleichfalls.

Martina und Jürgen Mück plädieren für die Tradition: "Das sind doch historische Gebäude mit eigenem Charakter", so Martina Mück. Mancher Entwurf mutet den Mücks als zu modern an. Beiden ist wichtig, dass der Turm erhalten bleibe. Was indes schon aus denkmalschützerischen Gründen gar nicht anders sein kann. Im Gegensatz zur so genannten Schlossscheuer, die erheblich jünger ist, die viele Besucher der Ausstellung in der Mensa der Gretser-Schule aber ebenfalls nicht angetastet wissen wollen. Überhaupt wünschen sich etliche Besucher, dass die Innenhof-Situation bewahrt bleibt – schon als Veranstaltungsort im Sommer. Wie die ausgestellten Entwürfe mit dem Außenbereich umgehen, das hat auch Stefan Hauser interessiert. Er nämlich fände es schön, wenn unterhalb des Schlossturms auch weiterhin das Beet bestünde, statt der vorgeschlagenen Weinreben. "Die Beete werden von unserer Stadtgärtnerei immer ganz wunderbar gestaltet", findet er.

Fakten zum Bischofsschloss: Was ist denkmalgeschützt und um welche Kosten geht es?

Der Architektenwettbewerb zur Umnutzung des Bischofsschlosses zum Rathaus ist Diskussionsthema in der Stadt. Die Entwürfe sind nun öffentlich, der Gemeinderat soll am 14. Februar einen Beschluss fassen. Doch wie sehen die Fakten hinter den Plänen aus? Welche Gebäudeteile dürfen abgerissen werden, welche nicht? Und welche Kosten stehen aktuell im Raum?