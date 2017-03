Markdorf Markdorfer Bahnhof-Vorfall offenbar erfunden

Ein Mädchen sei von einem Mann zu seinem Auto gezogen worden, berichtete die Polizei am Dienstag. Nun nimmt sie die Meldung wieder zurück. Die Suche nach dem Unbekannten sei eingestellt, teilt sie mit

Die Polizei ermittelt nicht mehr weiter zu dem Vorfall, der sich angeblich bereits am Donnerstag vergangener Woche am Bahnhof ereignet haben soll. Im Polizeibericht war vermeldet worden, dass ein Mann ein Mädchen im Grundschulalter angesprochen und zu seinem Auto gezogen haben soll (wir berichteten gestern).



Eine ältere Dame mit Rollator soll dabei eine Zeugin gewesen sein. Der Vorfall, so heißt es nun seitens der Polizei, soll sich so nicht zugetragen haben. Beendet werde auch die Suche nach weiteren etwaigen Zeugen. Die Anwohner müssten sich keine Sorgen machen, so die Polizei.