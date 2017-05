Markdorf Markdorf unterstützt die Gürtelbahn-Initiative

Bodenseegürtelbahn: Der Gemeinderat folgt dem Kreistag und beschließt die Resolution zur grundsätzlichen Bereitschaft an einer Kostenbeteiligung

Markdorf (gup) Der Gemeinderat hat die Unterstützung der Initiative zur Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn (siehe Infokasten) beschlossen. Damit verbunden ist die grundsätzliche Bereitschaft, sich an den Kosten der Planungsphasen 1 und 2 für das so genannte Vorzugskonzept sowie an den entsprechenden zusätzlichen Betriebskosten zu beteiligen. Markdorf reiht sich damit in einer Reihe von Kommunen im Kreis ein, die einen solchen Beschluss bereits gefasst haben oder ihn demnächst fassen werden. Der Kreistag hat seinerseits die Unterstützung der Initiative mit dem Ziel des Vorzugskonzeptes in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Der Beschluss sei zunächst nur eine Willensbekundung ohne "direkte Relevanz". Es gehe nun jedoch darum die Kräfte zu bündeln, um eine Elektrifizierung überhaupt auf den Weg zu bringen. Das Vorzugskonzept würde Mehrkosten von rund 6,8 Millionen Euro jährlich gegenüber der Referenzvariante des Landes bedeuten. Das Vorzugskonzept würde Investitionskosten von rund 41,1 Millionen Euro verursachen, das Referenzkonzept rund 4,6 Millionen Euro. Auch diese Mehrkosten von 36,5 Millionen Euro müssten geschultert werden. Alle Fraktionen begrüßten das Vorgehen. Dietmar Bitzenhofer (FW) und Susanne Deiters Wälischmiller kritisierten die fehlende Bereitschaft der Deutschen Bahn AG, für ein angemessenes Angebot auf der Schiene in der Region zu sorgen.

Die Initiative

Die Stadt Markdorf ist seit April 2011 Mitglied in der Interessengemeinschaft (IG) Bodenseegürtelbahn. Nachdem der Bund die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn nicht in den Bundesverkehrswegeplan 2030 aufgenommen hat, will die IG nun die Kräfte in der Region bündeln, um Ausbau und Betrieb in den ersten Phasen selbst zu finanzieren. Für die Elektrifizierung gibt es ein Referenzkonzept (Ziel des Landes) mit stündlicher Taktung und ein teureres Vorzugskonzept mit halbstündlicher Regionalbahn. Der Kreistag hat sich für das Vorzugskonzept ausgesprochen.