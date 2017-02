Markdorf Markdorf trauert um Bernhard Brugger

Der langjährige Ordnungsamtsleiter stirbt nach schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren.

Bernhard Brugger, langjähriger Ordnungsamtsleiter der Stadt Markdorf, ist vergangenen Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 60 Jahren verstorben. Brugger war von 1979 bis Oktober 2016 Leiter des Ordnungsamtes. "Mit Leidenschaft, höchster Motivation und treuer Verbundenheit erfüllte er diese wichtige Leitungsfunktion über die lange Dauer von 38 Jahren", schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Traueranzeige, die in der Mittwochsausgabe veröffentlicht wird. Brugger habe "in den vier Jahrzehnten seiner hervorragenden Mitarbeit Vorbildliches für die Stadt Markdorf und ihre Bürgerinnen und Bürger geleistet und sich bleibende Verdienste erworben", heißt es weiter.

"Tief betroffen" äußert sich auch Bürgermeister Georg Riedmann im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Der rasche Verlauf von Bruggers schwerer Krankheit, der schneller vonstatten gegangen sei, als es sich alle gedacht und erhofft hatten, schmerze sehr. "Wir vermissen nicht nur einen Amtsleiter, sondern auch einen Menschen, der durch viele Aufgaben, die er zu meistern hatte, eine ganz besondere Sensibilität entwickelt hatte", so Riedmann. Er selbst, der ihn erst seit dreieinhalb Jahren kannte, empfand eine große menschliche Nähe zu Bernhard Brugger. Das Verständnis und die Sympathie hätten deutlich über den rein dienstlichen Umgang hinaus gewirkt." Auch Ex-Bürgermeister Bernd Gerber, der mit Brugger mehr als zwei Jahrzehnte zusammengearbeitet hatte, zeigt sich betroffen. Brugger sei ein "sehr zuverlässiger und gewissenhafter" Amtsleiter gewesen, auf den er sich immer habe verlassen können. Über die Jahre hinweg hätten sie ein "sehr vertrauensvolles Verhältnis" zueinander gepflegt.

Es sei "immer eine Freude gewesen, mit ihm zusammenzuarbeiten", so SPD-Fraktionschef Uwe Achilles. Bruggers Tod mache ihn sehr betroffen. Der Amtsleiter, so Achilles, sei ein "profunder Kenner der Gemeindeordnung und ein perfekter Organisator aller Wahlen" gewesen. Als "sachlich, kompetent, zuverlässig und als Mensch eher zurückhaltend", habe sie ihn empfunden, sagt UWG-Fraktionschefin Susanne Deiters Wälischmiller: "Ich habe in all den Jahren immer nur gute und schöne Erfahrungen mit ihm gemacht."

Dietmar Bitzenhofer charakterisiert Brugger, der mit seiner Familie in Salem lebte und dessen großes Hobby das Tanzen war, persönlich als einen "zurückhaltenden, vielleicht distanziert wirkenden Mitmenschen". "Aber nur wirkend. Ich selbst hatte mit ihm ein sehr offenes und persönliches Verhältnis", so der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. In seinem Sach- und Aufgabengebiet sei Bernhard Brugger ein sehr versierter, tief in der Materie sich auskennender Amtsleiter gewesen. Die Trauerfeier findet am morgigen Mittwoch statt.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 22. Februar, 14.30 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof in Salem-Mimmenhausen statt.