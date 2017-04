Markdorf Markdorf plant dritten verkaufsoffenen Sonntag 2017

Die Aktionsgemeinschaft der Einzelhändler von Markdorf will zusätzliche Kunden in die Stadt locken, dies auch durch das Stadtjubiläum 1200 Jahre Markdorf, das 2017 gefeiert wird. Nächster Anlass zum Feiern ist das Dixiefest mit verkaufsoffenem Sonntag am 7. Mai. Ein weiterer verkaufsoffenen Sonntag ist am 17. September anlässlich des Mittelaltermarktes in Planung. Dritter Verkaufssonntag, der bereits genehmigt ist, ist der 12. November.

Markdorf – Bei der Hauptversammlung der Aktionsgemeinschaft Markdorf sind Veranstaltungen besprochen worden, die bereits terminiert oder geplant sind. Außerdem wurde der Vorstand gewählt. Bestätigt wurden Vorsitzende Silke Sulger, ihre Stellvertreterin Beatrice Strauch und Kassierer Daniel Kneule. Neu ist Schriftführerin Silvia Zurell.

Martin Hellebrand stellte das von Toolbox Bodensee geplante Freifunknetz für Markdorf vor. Als dezentrales, unabhängiges Bürgernetz mit Zugang zum Internet soll Freifunk eine offene, uneingeschränkte und freie digitale Kommunikation für jedermann ermöglichen. "Warum bieten wir so etwas an?", warf der IT-Fachmann die Frage in den Raum. In Deutschland gebe es noch viel zu wenige Hotspots – anders als in den meisten anderen Ländern. Mitunter kollidiere dies noch mit deutschen Gesetzen. Dank eines sicheren Routers würden die Gäste jedoch ganz legal durch einen verschlüsselten Tunnel ins Internet geleitet. Dies sei einfach, sicher und für die Anbieter kostengünstig. Und für die Nutzer in Markdorfs City sei es eine Geste der Gastfreundschaft, die zum Image der Gehrenbergstadt beitrage.

Lucie Fieber von Markdorf Marketing beschrieb die auf Hochtouren laufenden Vorbereitungen zum Dixiefest und zum verkaufsoffenen Sonntag am 7. Mai. Mit einem neuen Plakat und einer erweiterten Werbeplattform wolle man noch mehr Menschen in die Stadt holen. Neu sei auch die eine oder andere Band, insgesamt seien es fünf. "Die Musik wird noch weiter in der Stadt verteilt sein als bisher", erklärte Lucie Fieber.

Verzichten wird man hingegen auf die Modenschau vor der Stadthalle. Sie sei zwar ein Frequenzbringer beim Dixiefest gewesen. Aber sie sei "nicht mehr zeitgemäß", war eines der Argument für die Abschaffung. "Man muss mal neue Wege gehen", erklärte die stellvertretende Vorsitzende Beatrice Strauch. Menschen ließen sich berieseln von Bildern und Impressionen, doch die Geschäfte profitierten am Ende wenig bis gar nicht davon. Im Gegenteil: "Wir entziehen in diesen eineinhalb Stunden der Stadt die Leute und damit die Kaufkraft", argumentierte Strauch.

In diesem Jahr ist ein dritter verkaufsoffener Sonntag geplant, dies aus Anlass für die 1200-Jahr-Feier. "Das Markdorfer Stadtjubiläum überlagert hier scheinbar alles", freute sich Beatrice Strauch über das rege Interesse aller Bürger am Stadtjubiläum. "Die Leute interessieren sich dafür, sie identifizieren sich mit dem Logo", ergänzte sie. Angedacht ist der dritte verkaufsoffene Sonntag für den 17. September anlässlich des Mittelaltermarkts. "Die Besucher sind ohnehin da, kommen wegen dem Fest und nicht, weil wir offen haben", sagte Lucie Fieber. Das sei ein Zug, auf den man aufspringen könne. "Das ist das Argument, das wir brauchen, um die Zusage zu bekommen." Heißt, die Zusage des Gemeinderats ebenso wie der Gewerkschaft.

Grundsätzlich gelte es aber, auch Kunden von weiter her in die Stadt zu holen, sie überhaupt auf Markdorf aufmerksam zu machen, erklärte Lucie Fieber. So greife beispielsweise die Präsenz an der Autobahnraststätte Hegau sowie am Flughafen Friedrichshafen sehr gut. "Es ist wichtig, dass wir in den Einflugschneisen sichtbar sind", betonte Lucie Fieber in der Versammlung. Sie verwies auch auf einen erstaunlich hohen Rücklauf der Abreißcoupons im Einkaufsführer.

Ebenfalls vielversprechend sei das neue Konzept der Gesundheitswochen, das nach erfolgreichem Auftakt im März Anfang November ein weiteres Mal aufgelegt werden soll. "Es war eine schöne Sache, ein neues Netzwerk aufzumachen", resümierte Fieber. "Ich bin guter Dinge, dass wir das nächstes Jahr wieder machen." Jeder, der mitmachen wolle, sei herzlich eingeladen.

Veranstaltungen 2017

15. April: Osterhasen in der Stadt

7. Mai: Dixiefest und verkaufsoffener Sonntag von 12 bis 17 Uhr

3. Juni: Festakt zum Stadtjubiläum

1. Juli: Stadtlauf

16. und 17. September: Mittelaltermarkt und verkaufsoffener Sonntag (geplant)

7. Oktober: Tag der Wirtschaft

6. bis 19. November: Gesundheitswochen

12. November: Verkaufsoffener Sonntag

Adventssamstage: Aktionen in der Innenstadt