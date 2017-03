Markdorf Markdorf legt bei Übernachtungszahlen zu

Die Zahl der Übernachtungen in der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee ist im vergangenen Jahr gestiegen. In Markdorf, Deggenhausertal und Bermatingen gab es jeweils ein Plus zu verzeichnen, in Oberteuringen dagegen einen leichten Rückgang.

Sylvia Westermann, Geschäftsführerin der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee, freut sich auf die neue Saison. Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Übernachtungszahlen, die des vergangenen Jahres und die bisherigen Buchungen für 2017. In Markdorf, Deggenhausertal und Bermatingen gibt es ein Plus an Übernachtungen, in Oberteuringen dagegen einen leichten Rückgang. "Wir wissen nicht genau, woran letzeres liegen könnte, aber wir freuen uns über die Entwicklung in den anderen drei Gemeinden", sagt Westermann.

Die ganze Bodenseeregion profitiere davon, dass wieder mehr Einheimische und Touristen ihren Urlaub in Deutschland verbringen. "Das sind Faktoren, die wir natürlich nicht beeinflussen können", räumt Westermann ein, aber der Trend im eigenen Land zu bleiben, sei weiterhin hoch. In den Sommermonaten waren im vergangenen Jahr kaum noch Kapazitäten verfügbar und bereits jetzt liegen viele Anfragen für die Zeit zwischen Juli und September vor.

Für den Frühling, Ostern und Vorsommer hofft Sylvia Westermann auf gutes Wetter, 2016 waren Mai und Juni sehr verregnet. Das macht sich bei den Zahlen direkt bemerkbar, die Spontanentschlossenen bleiben weg. Um diese verstärkt auf die Region aufmerksam zu machen, wird auf einem Stadtbus in Stuttgart für "Wandern mit Weitblick" geworben. Mit einem Augenzwinkern habe man sich für den Zusatz "Fein aus dem Staub gemacht" entschieden. Die Verkehrsmittelwerbung wurde weiter verstärkt: Ein Bus und eine Stadtbahn in Freiburg werben für die Ferienlandschaft, ebenso wie zwei Lastwagen, auf deren Planen auf die Apfelwochen aufmerksam gemacht werden.

Die Tourismus-Chefin freut sich nach den ruhigeren Monaten wieder auf den Saisonstart und die anstehenden Höhepunkte. Dazu zählt unter anderem die Jubiläums-Genuss-Wanderung mit Manuel Andrack am Samstag, 29. Juli. Hier laufen die Vorbereitungen auf das Programm neben der Wegstrecke auf Hochtouren. Im Mai beginnen wieder die Sommerkonzerte im Schlosshof, am 6. September sollen diese mit einer Verabschiedung des Hotels Bischofschloss gebührend zu Ende gehen. "Wir machen mit den Konzerten natürlich weiter, am liebsten wäre uns der Platz rund um den Hexenturm", so Westermann. Für den Tourismus ist die Schließung des Hotels ein Verlust, daher wünscht sie sich für die Nutzung des alten Rathausareals "einen Betrieb mit Betten und einen Frequenzbringer für die Altstadt". Des Weiteren wurde der Freizeitführer überarbeitet und Ende des Jarhes soll die neue Internetseite online gehen. In den kommenden Tagen wird eine Blütenbroschüre erscheinen, die auf Veranstaltungen im April und Mai hinweist.

Wenn am Wochenende die offizielle Eröffnungsveranstaltung der Gästekarte "Echt-Bodensee-Card" in Friedrichshafen stattfindet, gehört die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee nicht zu den teilnehmenden Gemeinden. Dazu Sylvia Westermann: "Wir werden die Entwicklung beobachten und dann entscheiden, wann wir auf den Zug aufspringen werden."



Die Zahlen

Die gewerblichen Übernachtungszahlen liegen 2016 in Markdorf bei 124 229 (2015: 103 616), im Deggenhausertal bei 71 949 (70 409), in Bermatingen bei 12 117 (10 669) und in Oberteuringen bei 38 256 (40 064). Ankünfte von Feriengästen gab es 2016 insgesamt 68 836 (2015: 64 320). 31 589 entfallen davon auf Markdorf, 22 577 auf das Deggenhausertal, 5463 auf Bermatingen und 9207 auf Oberteuringen.