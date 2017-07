Markdorf Markdorf kommt der Sparkasse Bodensee entgegen

Eine Option für die künftige Zentrale des Geldhauses im neuen Gewerbegebiet am Bahnhof: Der Gemeinderat ändert den Planentwurf an der Bahnlinie und passt die Höhenfestsetzungen den Bedürfnissen der Sparkasse an. Bei der Sparkasse zeigt man sich auf Anfrage des SÜDKURIER durchaus interessiert an dem potenziellen Standort

Markdorf – Eine wesentliche Änderung an der Planung für das neue Gewerbegebiet an der Markdorfer Bahnlinie nahm der Gemeinderat am Dienstagabend vor: Für das östlichste Grundstück im Planbereich soll die zulässige Gebäudehöhe von 16 auf 20 Meter erhöht werden, dadurch könnten fünf Geschosse gebaut werden. Somit wäre das Grundstück für die geplante neue Zentrale der Sparkasse Bodensee geeignet.

Im Zuge der Diskussionen um die Neuplanung des Rathausareals im Gemeinderat war aus den Reihen der Stadträte immer wieder der Hinweis gekommen, die Stadt möge der Sparkasse Bodensee doch einen Standort im neuen Gewerbegebiet an der Eisenbahnstraße anbieten. Zuletzt hatte dies am Dienstag auch CDU-Chefin Susanne Sträßle angeregt. Aus der Neuplanung des Rathausareals ist die Sparkasse Bodensee inzwischen draußen (wir berichteten). Ihr Entwurf für eine neue Zentrale als Ersatz für die beiden Zentralen in Konstanz und Friedrichshafen war der Verwaltung und dem Gemeinderat mit einer Gesamtfläche von 8930 Quadratmetern und einer nahezu kompletten Überbauung des jetzigen Rathausbereiches zu wuchtig. Auch in der Bevölkerung wurden die Sparkassen-Pläne deutlich abgelehnt. Dies hatte die Auswertung der Bürgeranregungen durch das Büro Baldauf ergeben. Mit acht Ablehnungen hatte die Sparkassen-Variante in der Bürgerschaft mit die höchste Widerspruchsrate unter den vorgestellten Optionen verzeichnet.

Sparkasse interessiert

Bei der Sparkasse Bodensee registriert man den Ratsbeschluss aufmerksam. Auf Anfrage des SÜDKURIER sagt Sparkassen-Sprecher Wolfgang Aich: "Wenn der Standort und das Umfeld passt, würde das im Prinzip für uns in Frage kommen." Derzeit prüfe das Geldhaus noch andere Optionen. "Wir bekommen immer wieder Angebote herein und wir prüfen alle Optionen", sagt Aich. Wenn die Stadt Markdorf der Sparkasse eine Fläche im neuen Gewerbegebiet an der Bahnlinie anbieten würde, würde sie auch diese Option "selbstverständlich ernsthaft" prüfen. Die Sparkasse, so Aich, habe immer offen kommuniziert, dass sie zentral in ihrem Geschäftsbereich zwischen Konstanz und Friedrichshafen ihr neues Verwaltungsgebäude ansiedeln wolle. Insofern bleibe Markdorf grundsätzlich ein interessanter potenzieller Standort.

Entscheidung noch in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr möchten die Verantwortlichen der Sparkasse eine Entscheidung über den künftigen Hauptsitz-Standort fällen, sofern es ein passendes Angebot gebe. "Im Prinzip so rasch wie möglich", antwortet Aich auf die Frage nach der Zeitschiene: "Aber es muss auch alles passen." Dazu zählen eine gute verkehrliche Anbindung, der Bebauungsplan, Grundstücksgröße und mögliche Kubatur. "Wir möchten sehr zügig mit den konkreten Planungen beginnen", betont Aich: "Insofern hoffen wir, dass wir bis Ende des Jahres eine Entscheidung treffen können."

Die Sparkasse plant, ihre bisherigen Hauptsitze in Konstanz und Friedrichshafen zu einer neuen Zentrale zusammenzulegen. In Konstanz arbeiten 80, in Friedrichshafen 210 Mitarbeiter. Für das Markdorfer Rathausareal hatte die Sparkasse im März einen Entwurf für einen Bau mit knapp 9000 qm Gesamtfläche für 314 Mitarbeiter vorgelegt.

Das neue Gewerbegebiet