Markdorf im Ausnahmezustand

Endspurt der Vorbereitungen fürs große VSAN-Narrentreffen am Wochenende: Technik, Tribünen, Zelte und Sperrungen müssen organisiert, eingerichtet und aufgebaut werden. Tausende Narren vom Bodensee, aus dem Schwarzwald und aus angrenzenden Regionen werden am Samstag und Sonntag die Gehrenbergstadt stürmen. Trotz Minusgraden kamen die zahlreichen Helfer am Freitag noch einmal ordentlich ins Schwitzen.

Markdorf – Tonnenweise Stahl und Träger, hunderte Meter Kabel, haufenweise Gerüststangen, mehrere Kubikmeter Zeltplanen, Dutzende Schilder und Absperrungen: Die Stadt befindet sich seit Tagen im Ausnahmezustand. Am Samstag und Sonntag ist das große VSAN-Landschaftstreffen der Narren in Markdorf, mit dem Umzug am Sonntag als Höhepunkt. Bauhof, Stadtverwaltung, Narren und etliche Ehrenamtliche aus den Vereinen der Stadt arbeiten im Akkord. Die großen Parkflächen wie der Marktplatz, aber auch das obere Deck des Parkhauses Post sind schon seit Donnerstag oder Freitag gesperrt. Am Freitagmittag standen dann auch die Ehrentribüne am Rathaus und das große Zelt auf dem Marktplatz.

Durchschnaufen bei Hauptamtsleiter Klaus Schiele und Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer am Freitagmittag. Alles liegt im Zeitplan, ist bestens organisiert. Eben noch hat ein Techniker der Telekom eine DSL-12000er-Leitung sowie zwei ISDN-Anschlüsse am Rathaus eingerichtet, für das SWR-Fernsehen, das den Umzug am Sonntag live überträgt. Bitzenhofer biegt in einem VW-Bus zum Rathaus ein. 200 warme Decken hat er noch gekauft, für die Gäste auf der Ehrentribüne. Gemeinsam mit seinem Zunftkollegen Wolfgang Ehrmann wuchtet er sie aus dem Wagen. "Viel fehlt jetzt nicht mehr", meint er lachend. Wenige Stunden noch, dann ist der Vorbereitungsendspurt vorüber und die Narrenschar kann kommen.

VSAN-Landschaftstreffen

Am Samstag finden um 16.30 Uhr und 19.30 Uhr Brauchvorführungen am Rathaus statt. Der Umzug mit rund 8000 Hästrägern am Sonntag beginnt um 12.30 Uhr. Die Stadt ist weiträumig abgesperrt. In den Gewerbegebieten kann geparkt werden, von dort fahren Shuttle-Busse. Der SÜDKURIER wird heute und morgen fortlaufend auf www.suedkurier.de berichten, in Texten, Bildern und mit einem Video am Sonntagabend.