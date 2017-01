Markdorf Markdorf freut sich auf die Narren

Die Vorbereitungen für das VSAN-Landschaftstreffen am Wochenende, 28. und 29. Januar, sind abgeschlossen, jetzt kann die Veranstaltung beginnen

Die Historische Narrenzunft ist bereit: Bereit um für 8000 Hästräger und rund 10000 Besucher an diesem Wochenende, 28. und 29. Januar, das Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) auszurichten. "Jetzt gilt es die Ernte für unsere Arbeit einzufahren", sagt Zunftmeister Dietmar Bitzenhofer, der zugleich die Unterstützung seitens der Stadt lobt. "Das ist nicht selbstverständlich und ohne diese wäre eine solche Veranstaltung nicht möglich." Bürgermeister Georg Riedmann gibt das Lob direkt zurück. Die Zunft habe das Treffen sehr professionell vorbereitet. Auch Vereine, Institutionen und Betriebe würden vorbildlich mitziehen.

Damit das Narrentreffen getreu dem Motto "Ein Fest für Markdorf unf alle Narren", ein Vergnügen für alle und nicht zum Ärgernis der Anwohner wird, hat die Zunft Flyer mit entsprechenden Hinweisen an die betroffenen Haushalte verteilt. "Es wird zu Einschränkungen und Behinderungen kommen und da bitten wir einfach um Verständnis", so Bitzenhofer. Damit die Belastung nicht zu hoch werde, hat man ein Konfetti-Verbot ausgesprochen. Auch Stroh und Papierschnipsel sind verboten. "Da mag jetzt nach Gängelei klingen, hat aber mehrere Gründe", erklärt der Zunftmeister. Zum einen mache es mehr Dreck als sein muss, zum anderen kann es der Kanalisation schaden. Die Gastzünfte seien informiert worden. Wer das Verbot missachtet, dem droht ein Bußgeld. Ob das Verbot auch zum Umzug am Fasnachtssonntag, 26. Februar, ausgesprochen wird, steht derzeit noch nicht fest. "Wir werden das beobachten und dann unsere Erfahrungen daraus ziehen", sagt Dietmar Bitzenhofer.

Bei Birgit Beck laufen noch einzelne organisatorische Fragen auf. Die Narrenzunft Furtwangen braucht für ihre Brauchvorführung – die Meckererverbrennung – Sand. Diesen aufzutreiben, erweist sich momentan als schwierig, da bei einigen angefragten Betrieben der Sand durch die Temperaturen gefroren sei. "Aber wir werden eine Lösung finden", ist die Vizezunftmeisterin ganz optimistisch. Das Beste hoffen die Veranstalter auch für die Aktion des Holzkünstlers Igor Loskutow, der am Marktplatz einen Kaujohle aus einem Eichenstamm schnitzen möchte. Denn auch ein geeigneter Stamm ist derzeit gefroren. Was das Wetter am Wochenende angeht, sind Bitzenhofer und Beck beruhigt. "Wir haben das näturlich in den vergangenen Tagen sehr genau beobachtet", sagt Beck. Laut Wettervorhersage ist die Eiseskälte vorbei, es bleibt trocken und wenn sich die Nebelfelder auflösen, könnte sich bei einem Wolkenmix auch zeitweilig die Sonne zeigen.

Weniger gute Neuigkeiten gibt es aus Stuttgart: Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Schirmherr des Landschaftstreffen, wird nicht nach Markdorf kommen. Er befindet sich am Sonntag auf der Rückreise von Indien.