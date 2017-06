Markdorf Markdorf feiert 1200 Jahre mit wunderbarem Festakt

Mehr als 400 Besucher strömen am Samstagabend in die Stadthalle. Festredner Steffen Patzold begeistert mit seinem Vortrag die Gäste. Bereits am Vormittag wurde in der Stadtgalerie die Ausstellung zum Jubiläum eröffnet.

Mit Pauken und Trompeten meldeten sich Musikschulleitung, -schüler und Stadtkapellen-Bläser zu Wort. Dies in strahlend hellem wie opulentem Barock-Klang. Freilich war das Signal, herab von der eigentlich doch gesperrten Stadthallen-Empore, zunächst nur ein Vorspiel. Denn noch galt es abzuwarten, bis sich die vielen Besucher auf ihre Stühle gesetzt hatten und die Stadtkapelle und der Musikverein Ittendorf dann den "Arsenal Marsch" anstimmten. Den musikalischen Auftakt zu einem feierlichen, einem lehrreichen und sogar einem heiteren Abend. Beim Festakt zu "1200 Jahre Markdorf" am Samstagabend war die Stadthalle mit mehr als 400 Besuchern fast proppevoll – und gab dem außergewöhnlichen Anlass den gelungenen Rahmen. Für die meiste Heiterkeit sorgte dann ausgerechnet jener, von dem man sie wohl am wenigsten erwartet hätte: Steffen Patzold, Mittelalter-Professor aus Tübingen. "Wenn der bei seinen Vorlesungen genau so ist", so Besucherin Christel Wieth im Anschluss, "dann wäre ich auch gerne Studentin bei ihm".

Von Schriften, von Tinten, von besonderen Beurkundungs- und Beglaubigungsformen hatte der Gelehrte natürlich auch gesprochen. Ebenso von den quasi weltpolitischen Hintergründen der frühen Markdorf-Erwähnung in der kaiserlichen Administrations-Zentrale Aachen. Seine Zuhörer ließ der Professor immer wieder schmunzeln, ja lachen, wenn er die gut begründete Bedachtsamkeit seiner Zunft mit einigem Augenzwinkern zeigte. Er hatte zwar zuvor angekündigt, dass sein Vortrag anstrengend sei, ein gewisses Maß an Konzentration und Wachheit erfordere. Doch des Weckrufs durch die Barock-Trompeter und -Paukisten hätte es keineswegs bedurft. Viel zu spannend, manchmal gar packend waren seine Ausführungen. Sodass das Publikum zum Festakt-Ende aus den Sitzen federte, als Reiner Hobe die beiden Kapellen das Badnerlied anstimmen ließ.

Gut gelaunt beim Empfang

Angeregt ging es im Anschluss nach dem offiziellen Teil beim Empfang weiter. Lisa Bitzenhofer sprach für etliche im Saal, als sie die kurzweilige Art des Vortrags lobte: "Das war doch mal richtig unterhaltsam und gleichzeitig informativ vorgebracht." Winfried Böhm hatte noch einige Fragen an Patzold, so dass man beide noch einige Zeit sehen konnte, wie sie die Köpfe über die Kopie der kaiserlichen Urkunde beugten. Und während ein Teil im Saal sich zunächst der Unterhaltung widmete – immerhin waren mit Norbert Lins, Lothar Riebsamen, Klaus Hoher und Klaus Burger eine stattliche Anzahl Abgeordneter aus dem europäischen Parlament sowie dem Bundes- und dem Landtag anwesend – nahm ein anderer Teil das Buffet in Augenschein.

Eindrücke vom Festakt "Man wird zum Staunen gebracht" Otto Maier, 63: "Ich bin beeindruckt. Schon vom wirklich sehr fundierten Einführungsvortrag von Frau Vogel, der auch gezeigt hat, wie gründlich sie die erreichbaren Quellen studiert hat. Und dass das zu neuen, zu sehr überraschenden Ergebnissen geführt hat. Zum Staunen gebracht wird man auch in der Ausstellung selber. Selbst wenn man so wie ich ein alter Markdorfer ist. Das alte Markdorf gewinnt hier in der wunderbar gestalteten Ausstellung wieder Lebendigkeit. Froh bin ich übrigens auch über das schöne Jubiläumsbuch, in dem man vieles Interessantes entdecken kann. Meine Meinung ist, dass anlässlich des 1200-Jahrjubiläums hier in der Stadtgalerie die Markdorfer Geschichte angemessen präsentiert wird." (büj)

"Das schlägt einen schönen Bogen" Eva Grafmüller, 62: "Faszinierend, was hier in der Jubiläumsausstellung an historischen Schätzen zusammengetragen worden ist. Da reist man durch die ganze Welt, besucht überall die Museen und Ausstellungen, hat aber keine oder nur sehr wenig Ahnung davon, was vor der eigenen Haustür alles zu entdecken ist. Die Ausstellung schlägt da einen schönen Bogen von den allerersten Anfängen bis hin zum Markdorf im 19. Jahrhundert, das uns ja immer noch einigermaßen vertraut ist. Es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn nach der Ausstellung alles wieder fortgeräumt wird und in Vergessenheit gerät. Man sollte diese schönen Dinge öfter sehen können." (büj)

"Der Vortrag war toll gehalten" Barbara Raeder (links), Ferienlandschaft Gehrenberg Bodensee: „Der Vortrag war wirklich toll gehalten, keine Spur von Langeweile. Der Herr Patzold hat eine sehr unterhaltsame Art zu reden, wenn er so auch in seinen Vorlesungen ist, kann man seine Studenten nur beglückwünschen. Mein Sohn studiert auch Geschichte und ich wünsche ihm solche Dozenten. Man hat es aber auch im Anschluss an den Vortrag gemerkt, dass die Leute jetzt richtig interessiert waren. Mein Eindruck war, dass das Interesse für die Bücher etwas größer war." (jmh)

"Uns allen hat es viel Spaß gemacht" Christiane Oßwald, Stadträtin und Buchautorin: „Es war schon ein tolles Gefühl und ein bewegender Moment heute, endlich zu erleben wie unser Buch 'Mit Ritter Konrad Markdorf entdecken' an den Verkaufsständen ausliegt. Unser ganzes Team konnte ja schon bei der Druckfreigabe einen Blick auf das Endergebnis werfen. Es hat uns allen wirklich viel Spaß gemacht. Natürlich gab es auch etliche anstrengende Momente. Doch jetzt kann ich mich wieder mal so richtig meinem Garten widmen, der wurde nämlich stark vernachlässigt." (jmh)

Zeitgleich wurde es im Foyer an den Verkaufsständen für Jubiläumsbücher und -wein ein wenig eng, doch Jessica Frigerio und ihre Kolleginnen hatten alles bestens im Griff und bewältigten den Ansturm gelassen. Gelassenheit war anscheinend das Motto, auf das sich alle, aufgrund der hohen Temperaturen, an diesem Abend ohne Absprache geeinigt hatten. Riedmann ging mit gutem Beispiel voran, hatte neben Amtskette auch gleich Sakko und Krawatte abgelegt und erlebte einen sichtlich entspannten Abend. Nachtwächter Rudi Stark ließ es sich nicht nehmen und trällerte Liedchen, was von den Umstehenden gerne mit Applaus gewürdigt wurde. Die Zufriedenheit der Gäste dürfte für das Organisationsteam um Klaus Schiele und Beate Geng ein schöner Dank dafür gewesen sein, an diesem Abend genau die richtige Mischung aus Festlichkeit und lockerer Atmosphäre gefunden zu haben. (büj/jmh)

Die Ausstellungseröffnung

Kein Leben in der Gemeinschaft ohne Erinnerung. Drum brauche jeder Staat, jede Gesellschaft ein eigenes Gedächtnis. Ansonsten drohe ihr der Verlust von Orientierung. Identität könnten die Menschen dann nicht bilden. Das ist eine starke These. Sie stammt von Roman Herzog. Und Riedmann hat die Worte des ehemaligen Bundespräsidenten zitiert, als er am Vormittag in der Stadtgalerie die Ausstellung "1200 Jahre Markdorf" eröffnete.

So launig wie hintergründig führte Riedmann zum Kern der Herzog-Gedanken. Ob denn, so wandte er sich an seine Zuhörer im brechend vollen Café di Coppola, in dem soeben Katja Verdi und Gerhard Eberl mit italienischer Mittelalter-Musik in ferne Klangwelten geleitet hatten, Ludwig der Fromme, Kaiser zu Aachen, sich im Jahre 817 unter Umständen noch ein paar Tage Zeit genommen hätte, um jene Urkunde zu unterzeichnen, in der auch Markdorf erstmalig erwähnt wird. Sofern der Kaiser gewusst hätte, welche Umstände eine Jubiläumsfeier bereitet, wenn sie – wie nun in Markdorf – ausgerechnet auf einen Pfingstsamstag fällt, an dem Ferienreisen starten, Einkäufe fürs lange Wochenende anstehen und obendrein auch noch das gute Wetter an den See lockt. Und doch waren die Markdorfer zahlreich gekommen. Sie bezeugten ihr Interesse an der Erinnerung, an Markdorfer Geschichte, die in der von Michaela Vogel konzipierten und von Armin Dett sowie Ralf Staiger gestalteten Jubiläumsausstellung so überaus anschaulich vor Augen geführt wird. (büj)

Jubiläums-Termine

Das Markdorfer Jubiläumsjahr ist noch lange nicht vorüber. Wir zeigen Ihnen, welches die nächsten Termine sind, die der Anlass 1200 Jahre erste Erwähnung noch bereithält:

Freitag, 9. Juni: Jubiläumswanderung vom historischen Stadtkern zum Gewann "Altschloss", "Auf den Spuren der Freiherren von Markdorf", Treffpunkt 15 Uhr an der Stadtgalerie.

Jubiläumswanderung vom historischen Stadtkern zum Gewann "Altschloss", "Auf den Spuren der Freiherren von Markdorf", Treffpunkt 15 Uhr an der Stadtgalerie. Sonntag, 11. Juni: Szenen aus der Stadtgeschichte als Stadtrundgang. Die Theatergruppe „kreuz und quer“ spielt an markanten Stellen der Markdorfer Altstadt Szenen der Geschichte aus vergangener Zeit. Beginn 16 Uhr.

Szenen aus der Stadtgeschichte als Stadtrundgang. Die Theatergruppe „kreuz und quer“ spielt an markanten Stellen der Markdorfer Altstadt Szenen der Geschichte aus vergangener Zeit. Beginn 16 Uhr. Samstag, 8. Juli: Stadtlauf in der Innenstadt. Der Turnverein Markdorf veranstaltet anlässlich des Jubiläumsjahres einen Stadtlauf in der Markdorfer Innenstadt. (gup)



Die Festreden von Steffen Patzold und Georg Riedmann

Fesselnd im Vortrag, spannend im Inhalt und gespickt mit den ein oder anderen humoristischen Ausflügen: So präsentierte sich am Samstagabend Festredner Steffen Patzold (im Bild) seinem Publikum. Der Tübinger Geschichtsprofessor machte es schon gleich zu Beginn spannend: "Ich möchte Sie entführen in das Jahr 817." Aus jenem Sommer stamme mit der Urkunde das "erste Dokument, mit dem Markdorf aus dem Dunkel der Vorzeit heraustritt".

Da merkte man dem Historiker durchaus eine gehörige Portion Fabulierlust an. Seine Warnung ans Publikum ("Ich werde Sie quälen mit Details!") verfing daher nicht. Denn wer so spannend Details einer Geschichte vor 1200 Jahren zu schildern vermag, muss sich ums Wohlwollen seiner Zuhörer nicht sorgen. Patzold sprach über die Urkunde im Detail, über die Menschen jener Zeit und über die politischen Entwicklungen – kurzweilig und unterhaltsam.

Für Bürgermeister Georg Riedmann war der Festakt nicht einzig eine Angelegenheit, um in die Vergangenheit zu blicken: Er nahm Bezug auf die weltpolitisch unruhigen Zeiten, hob aber auch die ungebrochene Dynamik der Bodenseeregion und Markdorfs hervor, "die uns viele großartige Chancen bietet, uns aber auch vor einige Herausforderungen stellt".

Immer wieder habe die Stadtentwicklung neue Wege eingeschlagen und Markdorf gedeihen lassen. Diese Wege wolle er auch künftig weiter beschreiten und mit Zuversicht die künftigen Aufgaben angehen. Er ist sich sicher: "Es wird uns gelingen, weiterhin die Modernisierung unserer Heimat zu gestalten, ohne das aufs Spiel zu setzen, was diese ausmacht." Eng damit verbunden sei für ihn eine Übernahme der Verantwortung gegenüber der historischen Bausubstanz und der Naturlandschaft. Für die städtebauliche Zukunft machte er deutlich, dass man anerkennen müsse, dass eine Stadt kein Museum sei und es immer wieder Entwicklungen und Bauprojekte gebe, die das Heimatverständnis mancher herausfordern werde.

"Eine Stadt, in der jeder jeden kennt und man doch täglich neue Menschen kennen lernen kann. Eine Stadt, die keine Industriestadt ist, aber doch florierendes Gewerbe beheimatet", zitierte er aus dem Jubiläumsbuchbeitrag seiner Stellvertreterin Martina Koners-Kannegießer.