Markdorf Markdorf aus der Vogelperspektive

Im Segelflugzeug hoch über der Gehrenbergstadt: Spektakuläre Ausblicke gibt es im Sekundentakt. SÜDKURIER-Mitarbeiterin Helga Stützenberger berichtet aus der Acrylglaskanzel. Die Markdorfer Segelflieger bieten auch Schnuppertage an.

Markdorf – "Bloß nirgendwo dran ziehen", sagt Helmut Westermann, als er mir den Fallschirm anzieht. Ob ich den wirklich benötigen würde, frage ich etwas kleinlaut. "Ach was, bei der geringen Höhe würde der sowieso nichts mehr nützen", scherzt mein Pilot. Der diene in diesem "Fall" nur der Stabilisierung und der Polsterung des Rückens im harten Sitz des kleinen Zweisitzer-Segelflugzeugs. Aber Scherz beiseite, es sei völlig ungefährlich und hinge grundsätzlich vom Verantwortungsbewusstsein des Piloten ab. Und dieses Verantwortungsbewusstsein sei in dieser Sportart unabdingbare Voraussetzung.

Also gut. Ich begebe mich vertrauensvoll in seine Hände, während der Fallschirm mir den Rücken stärkt. Während ich an meine Kamera denke, denkt Westermann an die Sicherheit. Kurzer Check vor dem Start, Funkkontakt, Geräte überprüfen, Kamera läuft! Dann spannt sich das Stahlseil, das gar nicht aus Stahl ist, sondern aus Kunststoff. "Hält unglaublich viel aus und ist der neueste Schrei im Segelsport", sagt Westermann stolz. Ein kurzer Aufschrei aus der hinteren Reihe, zehntausende Schmetterlinge im Bauch und dann nur noch fliegen. "Achtung, einmal rumpelt's noch", warnt mich der Käpt'n. Dann klinkt das Seil aus. Wir sind frei.

Markdorf von oben ist wunderschön! Bis auf ein paar kleine Schönheitsfehler. So sehen etwa die Neubauten in der Mangoldstraße von dieser Warte aus wie ein großes Geschwür, das sich in die Innenstadt gefressen hat. Und Markdorf-Süd scheint wie auf dem Reißbrett entworfen. Der Stadtkern aber mitsamt der Stadtmauer bildet ein zauberhaftes Ensemble, das seit 1200 Jahren wächst.

Segelflieger Markdorf

Mitfliegen kann jeder und an jedem Flugtag. 30 Euro kostet der Rundflug über Markdorf, der je nach Thermik unterschiedlich lange dauern kann. Grundsätzlich ist an den Wochenenden auf dem Segelfluggelände immer jemand anzutreffen. Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wer sich eingehender über den Verein und das Segelfliegen informieren möchte, kann sich zu einem Schnuppertag anmelden und einen ganzen Tag lang auf dem Gelände mit anpacken. Freiflug inbegriffen!

