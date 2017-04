Markdorf Markdorf ärgert sich über die Post-Situation

Seit einigen Tagen ist die Post in der Hauptstraße 15 geschlossen. Gegenüber dem SÜKDURIER zeigen die Markdorfer wenig Verständnis für diese Maßnahme. Besonders der fehlende Geldautomat sorgt für Unmut.

Nachdem der SÜDKURIER in seiner Donnerstagsausgabe ein Bild von der Abmontierung der Post-Symbole am Gebäude abgedruckt und dieses auch auf seiner Facebook-Seite, der Markdorfer News-Küche, gepostet hat, hat sich eine hitzige Diskussion um die Schließung der gemeinsamen Filiale von Postbank und Deutscher Post in der Hauptstraße 15 entwickelt. Partneragentur der Deutschen Post ist nun, wie bereits berichtet, das Geschäft "Mega-Mix" in der Hauptstraße 33.

Für die Lage gibt es viel Kritik, schließlich gehört die Post für viele in die Stadtmitte. "In der hintersten Ecke die Post aufzumachen, ist nicht gut", "Was soll denn der Mist?", "Der reinste Witz", "Ein Trauerspiel für Markdorf", "Nichts gegen den Mega-Mix, ist ein toller Kruschtelladen, aber weder eine Post noch eine Postbank" – so ein Auszug aus den Kommentaren. Es gibt aber auch positive Stimmen, zum Beispiel, dass es beim Mega-Mix Parkplätze gibt und die Öffnungszeiten länger sind. Auch die Barrierefreiheit ist gegeben.

Doch besonders der fehlende Geldautomat sorgt für Ärger und Frust. Dieser stand allen Kunden der Cash-Group, ein Zusammenschluss der Commerzbank, Deutschen Bank, HypoVereinsbank und der Postbank, zum kostenlosen Bargeld abheben zur Verfügung. Bei Mega-Mix ist man um eine Lösung bemüht, bislang habe man noch keinen geeigneten Platz für den Geldautomaten finden können, versichert die Betreiberin. Ein Kontoauszugsdrucker ist aufgebaut. Postbank-Kunden können an den Schaltern zu den regulären Öffnungszeiten Geld abheben. "Unsere Partner entschieden, ob sie einen Geldautomaten zur Verfügung stellen möchten oder nicht.

Wir unterstützen sie, aber das muss noch geklärt werden", sagt Postbank-Pressesprecherin Iris Laduch-Reichelt. Ein alleinstehendes Gerät würde sich für die Postbank nicht rentieren, sie empfiehlt auf Nachfrage an anderen Orten, wie bespielsweise im Supermarkt oder an der Tankstelle, Bargeld abzuheben. Dies sei bei Rewe, Aldi oder Shell möglich, zählt die Pressesprecherin aus Bonn auf. Der Hinweis, dass es weder einen Rewe noch eine Shell-Tankstelle in Markdorf gibt, irritiert sie nur kurz. "Die Dienstleistung fällt nicht ganz weg, aber sie verändert sich", sagt Laduch-Reichelt. Einige Kunden haben laut Facebook bereits ihre Konsequenzen gezogen und die Bank gewechselt.

Martin Scheerer kommentiert auf der Facebook-Seite: "Eigentlich armselig, was sich die Deutsche Post hier erlaubt. Einen Standort von der Größe Markdorfs aufzugeben und die Arbeit auf Einzelhänder abzuwälzen...meiner Meinung nach, hat die Post auch einen Grundversorgungsauftrag, den sie selbst wahrnehmen muss". Dazu sagt Iris Laduch-Reichelt: "Wenn die Postbank eine Filiale schließt, eröffnet die Post in unmittelbarer Nähe eine Partneragentur."

Bei der Deutschen Post versteht man die Aufregung nicht. "Wir erfüllen in Markdorf alle gesetzlichen Vorlagen", sagt Hugo Gimber, Pressesprecher aus Stuttgart, auf SÜDKURIER-Nachfrage. Die Briefkästen stehen laut Gimber "grundsätzlich vor der Filiale", daher seien diese nicht mehr in der Hauptstraße zu finden. Auch der Briefmarkenautomat ist weg. Hier habe sich der Aufwand nicht gelohnt. Die Post sehe keinen weiteren Handlungsbedarf, an der jetzigen Situation werde sich nichts ändern. "Zwar versuchen wir es allen Kunden recht zu machen, aber auch wir müssen wirtschaftlich handeln", argumentiert Hugo Gimber. Außerdem biete man im Mega-Mix einen zusätzlichen Service an: Bankangelegenheiten können dort erledigt werden. Dies sei dort früher nicht der Fall gewesen.

Partneragenturen

Die Deutsche Post weist darauf hin, dass es in Markdorf zwei Partneragenturen gibt. Einmal der Mega-Mix in der Hauptstraße 33 und einen DHL-Paketshop im Asia-Markt Thinh-An in der Ravensburgerstraße 10. Bei letzterem kann man Briefmarken kaufen und es werden frankierte Pakete, Päckchen und Retouren angenommen. Nicht angenommen werden Briefe und Einschreiben. Vor dem Geschäft gibt es einen Briefkasten. Der Asia-Markt ist von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, samstags bis 15 Uhr. Der Mega-Mix ist täglich bis 18.30 Uhr geöffnet und samstags bis 14 Uhr. (shn)