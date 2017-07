Markdorf Markdorf Marketing: Freude über dritten Verkaufssonntag

In Markdorf wird es einen dritten verkaufsoffenen Sonntag geben. Er ist mit einem Mittelalterspektakel verbunden, das ist Voraussetzung für die Genehmigung. Bürgermeister Georg Riedmann bestätigte den Termin bei der Jahresversammlung von Markdorf Marketing im Rathaus, bei dem Geschäftsführerin Lucie Fieber einen Überblick über vergangene und künftige Aktionen gab.

Ein Glanzlicht sei im vergangenen Jahr der Kultsommer 56 gewesen, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, erinnerte sich Lucie Fieber an die von allen Seiten begeistert angenommene zweitägige Veranstaltung mit Abendflohmarkt, Open-Air-Kino und Kultgerichten der Wirtschaftswunderjahre. Im Frühling wurden die Kunden mit Primeln und Ostereiern beschenkt, über das Expeditionsmobil bei den Bildungstagen freute sich das BZM, gut an kamen Elisabethenmarkt und die Schaufensteraktion mit Schutzpatronen und Heiligen. Der Weihnachtsmarkt solle bis zur Tourist-Info erweitert werden. "Ich glaube, das tut Markdorf gut, sich ein bisschen größer aufzustellen, um auch Fremde an Festen teilhaben zu lassen."

Das öffentliche W-Lan funktioniere recht gut, so Fieber, die eine Möglichkeit aufzeigte, sich vom bisherigen Anbieter unabhängig zu machen und so Geld zu sparen. Etwas mehr Resonanz erhofft sie sich von den kurz vor Weihnachten initiierten Arbeitnehmergutscheinen – eine Möglichkeit, Mitarbeiter zu belohnen und den Handel in Markdorf zu stützen. Ins Dosch-Haus wurden einige Aktivitäten gelegt. Gut angekommen sei der von Bürgermeister Riedmann angeregte Neubürgertreff mit Stadtführung. Wenig angenommen wurde das 2016 beendete Projekt "Emma": Kaum jemand mietete sich die Elektrofahrzeuge am Bahnhof als Ergänzung zu Bus- und Bahnverkehr. "Wir konnten Erfahrungen sammeln", glaubt Lucie Fieber an künftige Erfolge mit Autos mit größeren Reichweiten und mehr Ladesäulen. Auch Riedmann glaubt an eine Dynamik und will am Thema Ladesäulen dranbleiben.

Die Stadt finanziert Markdorf Marketing mit 50.000 Euro jährlich. Mit vier weiteren Sponsoren und kleinen Erlösen kommt man auf eine Summe von 84.300 Euro, die etwas über den Ausgaben lagen, wie Kassierer Dietmar Bitzenhofer ausführte.

"Es gab absolut bemerkenswerte Veranstaltungen", sagte Riedmann. "Wenn das Wetter mitmacht, sind die Straßen in Markdorf voll." Er möchte im Gespräch mit einem größtmöglichen Kreis von Geschäftsleuten erörtern, wie man den Standort Markdorf noch besser nach außen transportieren könne.

Helmut Bauhuis erkundigte sich nach Aktionen, die auf die Umwelt abzielen und meinte, die Veranstaltungen seien hauptsächlich auf Geschäfte und Tourismus ausgerichtet. Dem widersprach Riedmann mit Verweis auf die Bildungs- und die Gesundheitstage. Im Arbeitsalltag des Stadtbauamts spiele das Thema Umweltschutz zudem eine große Rolle und werde mit hoher Wertigkeit behandelt. Die Dialoge mit vielen Beispielen für die Umweltfreundlichkeit der Stadt mündeten in dem Beschluss, dass sich Bauhuis definitv Gedanken um ein entsprechendes Projekt machen will.

Zu den künftigen Aktionen gehört der kostenlos zu besuchende Mittelaltermarkt am 16./17. September in Zusammenarbeit mit einem professionellen Veranstalter und dem Bermatinger Seehaufen mit Handwerkern sowie Straßentheater. "Das wird ein Publikumsmagnet sein", sagte Fieber. Gleichzeitig dürfen die Geschäfte am Sonntag für den Verkauf öffnen. Der zweite Teil der Gesundheitswoche vom 6. bis 19. November dient auch der Verlängerung der Saison. Eine knappe Mehrheit der Teilnehmer votierte dafür, den mit diversen Plakataktionen bewerbenden Tag der Wirtschaft am Samstag durchzuführen. Im Proma wird am 28. Oktober Oktoberfest gefeiert.

Plakate informieren auch über die "Nette Toilette", mit weiteren will Markdorf Marketing in Ermangelung der Post auch auf Postagentur und Briefkästen hinweisen. Lucie Fieber berichtete zudem über andere Aktionen wie den gesuchten "Shopping Star", Sitzmöglichkeiten in und vor den Geschäften, gekoppelt an einen Fotowettbewerb.

Roswitha Heidbreder erkundigte sich nach den Figuren des Märchenwalds für den Weihnachtsmarkt, wenn das Hotel als Veranstalter schließe. Sie seien doppelt vorhanden, so Fieber. Fragen hatte Heidbreder auch zum Einkaufsführer und dessen Aktualisierung.

"Wir schaffen alles nur miteinander", resümierte Georg Riedmann abschließend, der den Mitarbeitern und allen ehrenamtlich Arbeitenden im Verein für die umfangreiche und anregende Diskussion dankte.

"Verkehrsprobleme hemmen Leute, zu uns zu kommen"

Michel Veysseyre sprach den Markdorfer Geschäftsleuten und Kunden wohl aus dem Herzen, als er das große Problem Verkehr ansprach: "Das hemmt Leute zu kommen. Sie wissen, es gibt keinen Parkplatz, die Zufahrten sind zu. Deswegen: Gibt es was Neues in Sachen Umgehungsstraße?" Sie könne realisiert werden, wenn das Land den Zuschuss gebe und die Stadt Markdorf sich dazu bekenne, sagte Bürgermeister Georg Riedmann bei der Jahresversammlung von Markdorf Marketing. Ab 2019 habe das Land etwas in Aussicht gestellt. Die Strecke sei planfestgestellt. Für Riedmann ist aber die Umgehung in Bermatinger weitaus wichtiger, denn sie benötige man, damit man in Markdorf Wirkung erziele. Und deren Realisierung werde wohl Jahrzehnte dauern.

Das Thema Parken soll im September im Gemeinderat eingebracht werden. Im Gespräch sind die Einrichtung blauer Zonen für beschränktes Parken, sagte Riedmann. Mit den Geschäftsleuten soll die Notwendigkeit der Dauer besprochen werden. Auf diese Weise sollen Dauerparker aus der Stadt verwiesen werden und solche, die keinen Tiefgaragenplatz bezahlen wollen. "Wir müssen aber auch für Mitarbeiter Parkraum zur Verfügung stellen. Und die Geschäftsleute sollten nicht direkt vor der Türe parken", riet Riedmann.

An der beengten Situation, bedingt durch Wohnhausbau, könne man nichts ändern. Einem privaten Bauherrn könne man nichts vorschreiben. Die B-31-Umleitung – wegen Sanierungsarbeiten – sei unerträglich. Dass dann auch noch ausgerechnet die Zustimmung zum Bauen gegeben werde, erschließe sich für ihn nicht. (keu)