Markdorf Markdorf-Cup ist angepfiffen

Nach einem torreichen Auftakt am Sonntag steht heute in den Gehrenbergsportanlagen ab 18 Uhr der zweite Spieltag des Turniers des SC Markdorf an

Markdorf (gup) Gelungener Auftakt des Markdorf-Cup am Sonntag: Über rund 200 Zuschauer freuten sich die Verantwortlichen des gastgebenden SC Markdorf zur Eröffnung durch Bürgermeister Georg Riedmann. Lastete am Nachmittag noch drückende Schwüle über den Gehrenbergsportanlagen, so herrschte gegen Abend dann ideales Fußballwetter, nachdem sich das drohende Unwetter verzogen hatte. Riedmann, der dem SCM auch in diesem Jahr die Unterstützung der Stadt zusicherte, übergab an SCM-Fußballchef Gerhard Klank den obligatorischen Scheck.

„Sportlich sind wir voll glücklich“, so Klank im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Denn alleine sieben Landesligisten in zwölf Teams umfassenden Feld der Qualifikationsrunde sorgen für hochklassige Begegnungen bereits in der ersten Turnierwoche. In der Sulger-Gruppe hatte am Nachmittag schon ein wenig überraschend der FC Uhldingen gewonnen, der mit 7:0 einen Kantersieg gegen den FC Kluftern einfuhr und sich vom württembergischen Landesligisten TSV Eschach mit einem 1:1 trennte. Eschach hatte im ersten Match des Turniers den FC Kluftern mit 2:0 besiegt. Am Abend, im ersten Spiel der SÜDKURIER-Gruppe, setzte sich der VfB Friedrichshafen mit 1:0 gegen den FC Überlingen durch. Zufrieden mit dem Auftakt zeigten sich die Organisatoren des SCM. Während Klank für Finanzen und Sponsoren zuständig ist, organisieren Peter Posprich das Sportliche und Uwe Schulz die Infrastruktur rund ums Turnier.

Der Cup heute

Am heutigen zweiten Spieltag des Markdorf-Cup wird die Schwäbische-Zeitung-Gruppe ausgespielt.18 Uhr: SV Weingarten – SpVgg F.A.L.; 19 Uhr: SpVgg F.A.L. – TSV Tettnang;20 Uhr: TSV Tettnang – SV Weingarten.