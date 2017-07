Markdorf Markdorf-Cup: Am Sonntag ist Anpfiff

Attraktive Teams nehmen beim Turnier des SC Markdorf teil. Der Gastgeber gehört erstmals zu den gesetzten Mannschaften.

In den Gehrenbergsportanlagen rollt wieder der Ball: Am morgigen Sonntag, 9. Juli, um 13.45 Uhr wird Bürgermeister Georg Riedmann den diesjährigen Markdorf-Cup des SC Markdorf eröffnen. In seiner 29. Auflage erlebt das Traditionsturnier, das die besten Amateurteams aus dem Linzgau und der Bodenseeregion stets gerne als einen intensiven Saisonvorbereitungswettbewerb nutzen, einige Neuerungen. So ist vor allem erstmals seit langen Jahren der SC Markdorf als Gastgeber wieder gesetzt – als Landesligateam kommen die Hausherren somit um die "Knochenmühle" des Qualifikationsturniers herum und steigen mit den anderen gesetzten Mannschaften erst im Hauptturnier ein (siehe Spielplan im Infokasten).

Auch das ein oder andere Team ist neu oder seit längerem wieder dabei: Der TSV Eschach, in der vergangenen Saison ebenfalls Neu-Landesligist in Württemberg, ist sicherlich eine interessante Mannschaft. Auch der TSV Tettnang aus der Bezirksliga in der württembergischen Nachbarschaft gehört diesmal zu den Teilnehmern. Gespannt dürfen Fußball-Fans aber vor allem auf den 1. FC Rielasingen-Arlen sein. Immerhin ist der südbadische Verbandsligist, der eine glänzende Pokalrunde gespielt hatte, in der ersten DFB-Pokalrunde Gastgeber von Borussia Dortmund. Auf dieses Spiel in Freiburg fiebert bereits der halbe Linzgau hin.



Für hochklassige Begegnungen dürfte also auch in diesem Jahr im Markdorfer Süden wieder gesorgt sein. Beim SC Markdorf jedenfalls sind die Organisatoren schon gespannt – und froh, dass es nun endlich losgeht. "Wir freuen uns riesig, dass es uns auch in diesem Jahr wieder gelungen ist, viele Hochkaräter zu verpflichten", hatte SCM-Fußballchef Gerhard Klank schon beim Kick-off vor zwei Wochen im Markdorfer Rathaus gesagt.

Der Sonntag hat's gleich schon in sich: In je 45-minütigen Spielen werden ab 14 Uhr bis 19 Uhr bereits sechs Qualifikations-Matches angepfiffen. Die Sieger der Sulger-Gruppe und der SÜDKURIER-Gruppe stehen also bereits an diesem ersten Abend schon fest, und damit auch die beiden Teams, die am Donnerstag das erste Spiel des Qualifikations-Halbfinals bestreiten werden.

Wie der Gruppenname schon sagt: Als Sponsor und Unterstützer ist auch das Medienhaus SÜDKURIER wieder gerne mit von der Partie – und auch das schon seit langen Jahren. Ins Leben gerufen wurde der Markdorf-Cup 1989 übrigens als Intimus-Cup. So hieß der Aktenvernichter des damaligen Hauptsponsors, des seinerzeitigen Markdorfer Unternehmens Schleicher. Direkt im Anschluss an das Finale am Freitag, 21. Juli, findet wie immer die Siegerehrung statt.

Der Spielplan

Qualifikation (je 45 min.):



Sonntag, 9. Juli, 13.45 Uhr Turniereröffnung: Sulger-Gruppe: 14 Uhr: TSV Eschach – FC Kluftern; 15 Uhr: FC Kluftern – FC Uhldingen; 16 Uhr: FC Uhldingen – TSV Eschach. SÜDKURIER-Gruppe: 17 Uhr: VfB Friedrichshafen – FC Überlingen; 18 Uhr: FC Überlingen – FSG Zi/Hi/Ho; 19 Uhr: FSG Zi/Hi/Ho – VfB Friedrichshafen;

Montag, 10. Juli: Schwäbische-Zeitung-Gruppe: 18 Uhr: SV Weingarten – SpVgg F.A.L.; 19 Uhr: SpVgg F.A.L. – TSV Tettnang; 20 Uhr: TSV Tettnang – SV Weingarten.

Dienstag, 11. Juli: Stadtwerk-am-See-Gruppe: 18 Uhr: FC RW Salem – TuS Immenstaad; 19 Uhr: TuS Immenstaad – FC Konstanz-Wollmatingen; 20 Uhr: FC Konstanz-Wollmatingen – FC RW Salem.



Halbfinale Qualifikation (je 90 min.):



Donnerstag, 13. Juli: 17 Uhr: Sieger Sulger-Gruppe – Sieger SÜDKURIER-Gruppe (Qualifikant 1); 19 Uhr: Sieger Schwäbische-Zeitung-Gruppe – Sieger Stadtwerk-am-See-Gruppe (Qualifikant 2).

Endturnier (je 90 min.): Teilnehmer: Bären- und Panda-Apotheken-Gruppe: 1. FC Rielasingen-Arlen, SC Pfullendorf, Qualifikant 1. Rafi-Gruppe: FV Ravensburg, SC Markdorf, Qualifikant 2.

Endturnier-Spielplan:



Samstag, 15. Juli: 16 Uhr: SC Markdorf – Qualifikant 2; 18 Uhr: FC Rielasingen-Arlen – Qualifikant 1. Sonntag, 16. Juli: 16 Uhr: Qualifikant 1 – SC Pfullendorf; 18 Uhr: Qualifikant 2 – FV Ravensburg. Dienstag, 18. Juli: 19 Uhr: SC Pfullendorf – 1. FC Rielasingen-Arlen.

Mittwoch, 19. Juli: 19 Uhr: FV Ravensburg – SC Markdorf.

Finalspieltag (je 90 min.):



Freitag, 21. Juli: 17 Uhr: Spiel um den dritten Platz der beiden Gruppenzweiten; 19 Uhr: Finale

Informationen im Internet: www.sc-markdorf-1910.de