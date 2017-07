Markdorf Marie-Anne und Hans-Peter Gnädinger lieben es Grün in ihrem Garten

Ein Blütenmeer sucht man im Garten von Marie-Anne und Hans-Peter Gnädinger vergebens. Im Rahmen der SÜDKURIER-Serie "Mein Garten" erzählt das Paar aus Markdorf, warum sie es Grün lieben. Besonders stolz sind die beiden auf ihre Bambusarten in dem fernöstlich geprägten Garten. Vieles ist selbst gemacht.

Es grünt so grün, wenn Markdorfs Gärten blüh'n: Die Abwandlung eines Musical-Refrains könnte für den Garten von Marie-Anne Gnädinger stehen. Während im Frühling und Sommer ringsum Pflanzen bunt aufblühen, bleibt es bei Gnädingers ganzjährig überwiegend grün. Und das ganz bewusst. Langweilig? Im Gegenteil! Wer aufmerksam über das Gelände schlendert, entdeckt, wie bunt Grün sein kann, die Farbe, die das Auge ohnehin in den meisten Nuancen wahrnimmt.

"Für mich soll ein Garten immer gepflegte Wildnis sein", führt Marie-Anne Gnädinger, 64, diese Vorliebe auf ihre Kindheit zurück. Umgeben von Weinbergen, Wald und einer Schlucht mit Sträuchern, Haselnuss und Holunder, hielt sie es später in einer Wohnung in Oberteuringen kaum aus und war glücklich, 1984 mit ihrem Mann Hans-Peter ins 1954 erbaute Haus zu den Schwiegereltern nach Markdorf ziehen zu können: "Wir brauchen einen eigenen Garten, das Weite, das Eigene." Seitdem hat sich viel getan. Denn das Grundstück in der Siedlung diente hauptsächlich als Nutzgarten. Er war streng aufgeteilt in schnurgerade Beete und elend heiß. Nach und nach wuchsen Bäume und Büsche, Schattenplätze entstanden, das Klima im Garten wandelte sich gänzlich und die Schwiegermama wusste den Garten schließlich als Erholungsort zu schätzen. Dazu trägt Bambus bei. 1986, lange, bevor die asiatische Pflanze populär wurde, erbarmte sich Marie-Anne Gnädinger eines ziemlich verkümmerten Pflänzchens in einem Supermarkt und erwarb den ersten Bambus zu damals stolzen 19 Mark. Zehn Jahre wuchs er. Dann erlebte das Ehepaar einen seltenen, nicht gerade erhebenden Moment: Alle 99 Jahre blüht Bambus weltweit – und geht dann ein.

Das war vor etwa 15 Jahren. Aus den Samen hatte Marie-Anne aber neue Pflanzen gezogen. Den zweiten Bambus erwarb sie in einem Gartencenter, der dritte bekam ein Zuhause im Topf – die Begeisterung war geweckt. Hans-Peter Gnädinger – nachhaltig beeindruckt von seiner Jugendreise durch Thailand und Malaysia – und seine Frau legten sich weitere Sorten zu: Einen Edel-Bambus mit schwarzen Stämmen, einen japanischen Pfeilbambus und etliche mehr. Zehn Sorten rauschen und rascheln inzwischen im Wind. Sie haben grün-weiß gestreifte Blätter, unterschiedliche Grüntöne, unterschiedliche Blattformen, sind dicht oder licht, Bodendecker oder wachsen bis zu sechs Metern. Wenn andere Pflanzen ihr Laub abwerfen, ist die Aussicht von Gnädingers immer noch grün.

Bei aller Leidenschaft für die exotische Art, mussten die beiden ihre Erfahrungen machen: Der Bambus bildet Rhizome, unterirdisch horizontal wachsende Sprossachsen. Sie vermehren sich unaufhaltsam, wenn man sie nicht daran hindert. Als sich ein Bambus zu stark ausbreitete, musste ein kleiner Bagger bemüht werden. Nach und nach legt Hans-Peter Gnädinger sie nun mit einer Sperre an die "Kette". "Den doppelt gelegten PVC-Fußboden hat der Bambus durchstochen, auch den Maurerkübel. "Man muss eine glasfaserverstärkte Ringmanschette nehmen und mit Aluminiumschienen verschrauben."

Deko-Elemente wie Bambusfackeln und ein vermeintlich aus Stein gehauenes Relief einer hinduistischen Tänzerin, gefertigt in eigener Technik, sorgen zusätzlich für fernöstlichen Charme. Ein Brunnen und ein fernsteuerbarer Wasserfall, der auf Knopfdruck langsam oder schnell plätschert, sind Verkleidungen für triste Regenauffangbehälter. Mit einem ausgeklügelten System wird alles Wasser vom Haus- und Garagendach aufgefangen. Selbst gemacht ist auch der Pavillon mit Sonnenschirm als Dach; versehen mit einem angenähten Stück Stoff und Holzelementen, erhielt er ebenfalls einen asiatischen Touch.

Einen grünen Daumen haben die beiden aber auch für andere Gewächse. Damit der Walnussbaum nicht alles beschattet, wird er jedes Jahr radikal beschnitten – und bildet so ein immens dichtes Blätterdach. Ein Leimring am Stamm verhindert, dass Ameisen die Läuse huckepack nehmen und ins Geäst bringen. Eine weitere Abwechslung fürs Auge bietet der kleine Steingarten mit Trockenblumen, Lavendel und Küchenkräutern wie der superaromatischen Erdbeerminze. Flieder duftet im Frühling, der Duftschneeball im Winter. Jasminbusch, Pfaffenhütchen, Forsythien, Hortensien und eine Kletterose setzen im Jahresverlauf dann doch einige bunte Akzente. Die vielen Palmen haben die beiden aus Samen gezogen – Mitbringsel von Madeira, Teneriffa, Kreta oder Mallorca.

Marie-Anne Gnädingers Tipp:

"Mein Vater sagte immer, ein Garten muss einen in den Arm nehmen, aber darf nicht erdrücken. Deshalb durchforste ich den Bambus immer wieder."

Marie-Anne Gnädingers Gartensteckbrief

Meine Lieblingspflanze: Meine Weinreben, der Lavendel und die Kletterrose.

Was ich an Gartenarbeit gar nicht mag: Unkraut auf dem Weg entfernen. Mein Mann würde es stehenlassen, mich stört es.

Meine teuerste und meine günstigste Gartenanschaffung: Der schwarze Bambus war am teuersten, die Pflanzen, die wir aus Samen gezogen haben, das billigste.