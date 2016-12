Markdorf Maria und Josef besuchen St. Nikolaus

Gut geprobt: An Heiligabend findet in der Markdorfer St. Nikolaus-Kirche wieder das beliebte Krippenspiel statt.

Damit die schöne Tradition des Krippenspiels in der St. Nikolaus-Kirche auch in Zukunft erhalten bleibt, dafür setzt sich das Kindergottesdienst-Team der Pfarrgemeinde kräftig ein: Insgesamt 26 Kinder konnte das Team in diesem Jahr gewinnen. Es wird kräftig geübt, die Buben und Mädchen lernen fleißig ihre Texte auswendig. Am Ende sind es fünf Proben, bis die Kinder ihr Schauspiel von Christi Geburt einstudiert haben.

In dem Stück geht es darum, wie Oma Lissy Pfefferkorn ihren drei Enkelkindern beim Geschenkeauspacken unter dem Weihnachtsbaum die Geschichte über den Ursprung des Weihnachtfestes erzählt. Während die Enkel der Großmutter gespannt lauschen, wird währenddessen die Geschichte bildhaft durch die kleinen Darsteller umgesetzt.

Probetermin gestern Nachmittag: Bis auf ein oder zwei kleine Schäfchen sind in den Vorbereitungen zu diesem Stück alle hochkonzentriert, wobei ein Schäfchen dem Reporter zuruft: "Schafe müssen so sein, die machen nicht immer alles, was die Erwachsenen wollen." Das Organisations-Team um Corina Haller, Heidrun Weber, Manuela Zurell und Martina Herder zeigt sich aber mit seinen jungen Darstellern mehr als zufrieden – toll geprobt, nun kann die Aufführung kommen! Das Krippenspiel am morgigen Heiligabend, 24. Dezember, beginnt um 15 Uhr in der St. Nikolaus-Kirche.