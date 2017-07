Markdorf Malerei als Vorstufe zu Papierkunst

Erstmals sei Bestehen der Stadtgalerie kommt es darin zu einer Retrospektive: zu einer Rückschau auf das Werk von Raimund Albert Buck.

Raimund Albert Buck, 2012 verstorben, hat insbesondere mit seinen Papierarbeiten eine "für die Kunst im deutschen Südwesten eine unverwechselbare Position eingenommen." Dies die Einschätzung des Kunsthistorikers und Kurators Andreas Gabelmann aus Radolfzell, der bei der Vernissage am Freitagabend die Einführungsrede gehalten hat.

Nach der großen stadthistorischen Ausstellung, so hatte zuvor Bernhard Oßwald, der Vorsitzende des Kunstvereins, erklärt, "gehören die Räume der Stadtgalerie nun wieder der Kunst." Mit Lob für die vorangegangene Ausstellung zum 1200-Jahrs-Jubiläum von Markdorfs urkundlicher Ersterwähnung hatte indes auch Bürgermeister Georg Riedmann, der erste Redner des Vernissage-Abends, nicht gespart. Thematisch schlug er den Bogen vom Pergament – als Träger-Medium für jene im Jahre 817 zu Aachen für Kaiser Ludwig den Frommen ausgefertigte Übertragungsurkunde – hin zum transparenten Zeichenpapier, das Raimund Albert Buck als Material für seine Objekte und Skulpturen dient.

Riedmann betonte die faszinierende Wirkung, die vom Papier ausgehe. Gleichermaßen unterstrich der Bürgermeister seine Dankbarkeit dafür, dass im Umfeld der Stadtgalerie beziehungsweise des Kunstvereins so viele Menschen einer gleichermaßen bezaubernden Anziehungskraft unterliegen müssen. Denn sie bringen sich ehrenamtlich für die Ausstellungen ein – und sorgen so dafür, das der städtische Kulturetat sehr schlank bleiben kann.

Diana Bartosz, Johanna Bischofberger und Kurt Dadischeck waren dann auch das Trio aus dem Kunstvereinsvorstand, dass die Buck-Retrospektive besorgt hat. Im eigens für die Ausstellung veröffentlichten Katalog beschreibt Bernhard Oßwald, welcher Weg zur Markdorfer Buck-Ausstellung geführt hat. Und wie erfolgreich sich Buck-Arbeiten verkauft haben bei dessen ersten Auftreten in der Stadtgalerie vor acht Jahren.

Wie hatte es Georg Riedmann ausgedrückt? Sie sei "oftmals gefällig". Doch bezog sich der Bürgermeister damit nicht auf Papierkunst, sondern auf Blockflöten-Musik. Er, der frühere Kulturamtsleiter in Donaueschingen, mithin zuständig für die dortigen "Tage der neuen Musik" ficht einen beständigen Strauß aus mit seiner Frau, Christiane Riedmann, einer Flötistin. Zu jazzig, zu groovig kommen sie allzu oft daher, die zeitgenössischen Blockflöten-Kompositionen, so Georg Riedmann.

Christiane Riedmann belehrte nun ihren Mann und das Vernissage-Publikum eines Besseren: Mit drei überaus eindrucksvollen Stücken aus Japan – atonal und doch sonderbar harmonisch, mit eigenwilligem, ganz fremdem Rhythmus.



Zur Person

Die Ausstellung ist bis zum 1. September zu sehen: Di/Mi 15-17 Uhr, Do/Sa 10-13 Uhr, Fr 15-17 Uhr, So 11-17 Uhr

Der 2012 verstorbene Papierkünstler aus Radolfzell wurde 1949 in Konstanz geboren. Er machte eine Lehre als Bauzeichner, studierte später Bauwesen an der FH in Konstanz. Seit 1999 arbeitete er als freischaffender Künstler. Buck stellte seit Anfang der 90er-Jahre im In- und Ausland aus. (büj)