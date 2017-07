Markdorf Macher freuen sich auf Jubiläums-Gehrenberglauf am 1. Oktober

Der Flyer ist fertig, die Organisation steht: Am 1. Oktober geht der 25. TVM-SÜDKURIER-Gehrenberglauf über die Bühne. Macher und Sponsoren freuen sich auf den Jubiläums-Lauf.

Markdorf (hst) In den Räumlichkeiten von Teamwerk Neubert wurde am Freitagmorgen im Rahmen einer gemütlichen Runde der druckfrische Flyer zum 25. TVM-SÜDKURIER-Gehrenberglauf präsentiert. "Wir fühlen uns persönlich und emotional sehr dem Turnverein Markdorf verbunden", äußerte sich Gastgeber Roland Neubert, was der Grund sei, weshalb die Agentur jährlich die Gestaltung des Flyers übernehme. Diesen Rahmen wollte Hauptorganisator Hugo Brecht nutzen, um sich bei allen Sponsoren für ihr Engagement zu bedanken. "Mein besonderer Dank gilt Annette Gutemann und Hubert Becker, ohne die gar nichts ginge", betonte Brecht die tolle Teamarbeit.

"Die Vorbereitungen laufen super", sagt der Hauptverantwortliche, der ein weiteres ganzes Jahr damit zugebracht hat, einen riesengroßen Berg abzuarbeiten. Und eigentlich hatte er doch einen Nachfolger gesucht, der sein Amt übernimmt. "Ich höre auf, sage ich schon lange", räumt er schmunzelnd ein, "denn einmal muss wirklich Schluss sein." Jetzt geht's aber erst mal richtig los, denn ab jetzt besteht die Möglichkeit, sich für den Lauf am 1. Oktober anzumelden.

Was ist neu in diesem Jahr? "Zunächst feiern wir ein Jubiläum, nämlich ein ganzes Vierteljahrhundert", sagt Hugo Brecht stolz. "Und dazu wird es ein Laufshirt geben, das mit der Anmeldung bestellt werden kann." Zum ersten mal ist auch ein Bambini-Lauf vorgesehen, einschließlich einer Urkunde und eines kleinen Preises. Beim Schülerlauf wird neuerdings eine Startgebühr von 2 Euro anfallen, was an den Schulen durchaus auch auf Kritik stößt. "Wir können das bei dieser Masse an Kindern finanziell nicht mehr stemmen", erklärt Hubert Becker. Es gelte hier, lediglich die Kosten zu decken, was bei einer vom Verein zu errichtenden Gebühr von 3 Euro pro angemeldetem Starter noch nicht einmal gewährleistet sei.

Neu ist auch die zusätzliche Klassenwertung bei den Jugendlichen ab der fünften Klasse. "Was wir dieses Jahr einführen wollen, ist eine Streckenrekord-Prämie", sagt Hugo Brecht zu der Idee, den Sportsgeist noch etwas herauszufordern. Zu unterbieten gilt es eine Zeit von 31:20 (Henrik Stadler 2014) bzw. 36:32 (Claudia Maier 2016). Als Rahmenprogramm werden zwischen den Läufen und Siegerehrungen zwei Tanzvorführungen unter der Leitung von Katja Eberle vom TVM zu sehen sein. Und als wörtlich zu nehmendes Schmankerl ist eine Pastaparty am Vorabend in der Turnerhütte geplant. "Pasta bis zum Abwinken" lautet das Motto. Und Antonio Mancino wartet mit "Nudeln satt" auf motivierte Läufer mit leeren Kohlenhydratspeichern.